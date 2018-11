Vērienīgs salūts un koncerti – kā svinēsim Latvijas valsts simtgadi

"Mums ir svarīgi aicināt Latvijas iedzīvotājus apzināties, cik īpašā laikā dzīvojam – tieši mums ir dota iespēja izdzīvot savas valsts simtgadi. Domājot par to, kā svinēt valsts simtgadi, esam domājuši par dažādām mērķauditorijām. Programma ir daudzveidīga, un katrs var atrast veidu, kā svinēt valsts svētkus," pirmdien žurnālistiem sacīja kultūras ministre Dace Melbārde (VL-TB/LNNK).

Viņa uzsvēra, ka šogad, svinot šo jubileju, Latvijas proklamēšanas gadadiena būs kā simbolisks Latvijas valsts stāsts, kurā tiek iziets cauri vairākiem laika lokiem.

"Mēs atgādinām, no kurienes esam cēlušies. Atgādinām, ka esam veidojušies uz šīs zemes, tur veidojusies mūsu valoda. Svarīga ir tagadne, kādi mēs esam tagad," uzsvēra ministre.

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis (ZZS) žurnālistiem pauda, ka novembris ir vēsturisko atmiņu mēnesis, jo tiek godināti brīvības cīnītāji. 18. novembrī notiks tradicionālā militārā parāde, kurā šogad piedalīsies 1700 dalībnieki, arī sabiedrotie.

"Simboliska akcija ir "Brīvības sardzē", kas norisināsies vairākās vietās. Tā ir simboliskā saikne, ka šie jaunie cilvēki kopā ar daudziem citiem, kam lielāka dzīves pieredze, bet viņi ir gatavi turpināt to, ko darījuši viņu vecvecāki," gaidāmā notikuma aprises ieskicēja Bergmanis. Viņš uzsvēra, ka ar 18. novembri nekas nebeigsies – nākamajā gadā Brīvības cīņām ir 100 gadi.

Arī Latvijas novados šā gada valsts svētku nedēļā notiks vairāk nekā 930 dažādas aktivitātes. "Aicinām domāt par karavīru godināšanu (..) doties uz muzejiem," aicināja Latvijas valsts simtgades biroja reģionālo un nevalstisko projektu vadītāja Jolanta Borīte. "Esam aicinājuši svinēt koši un rakstaini. Šogad īpaši akcentējam, lai no pūra tiktu izvilkti rakstaini cimdi, un vilkti, lai dotos svinēt," aicināja Borīte. 18. novembrī visas oficiālās dzemdību vietas dāvinās visiem jaundzimušajiem bērniņiem rakstainus cimdus, viņa piebilda.

Latvijas simtgades diena 18. novembrī sāksies ar pasākumu "Latvijas rīta ieskandināšana". Šis pasākums notiks saullēktā un tajā ikviens aicināts ģimenes vai draugu lokā godināt Latvijas valsts karogu, nodziedāt Latvijas himnu, kopā muzicēt un tā aizsākt Latvijas jubilejas svinības. Kopīga Latvijas rīta ieskandināšana ar svētku programmu notiks Rīgā – Brīvības laukumā un Dzegužkalnā, Turaidā, Gaiziņkalnā, Mežotnes pilskalnā, Kolkā un Alsungā.

No pulksten 10 līdz 12 notiks iniciatīva "Brīvības sardzē", kurā godinās Latvijas karavīrus un brīvības cīnītājus to piemiņas vietās. Pie Brīvības pieminekļa Rīgā, Jelgavā, Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē un Valkā goda sardzē stāvēs jaunsargi. Tāpat arī ikviens aicināts doties uz Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas vietām godināt ļaudis, kuri dažādos laikos stāvējuši Latvijas valsts sardzē.

Ap pulksten 14 notiks tradicionālā svinīgā Nacionālo bruņoto spēku parāde, kas šogad iecerēta vēl krāšņāka.

Savukārt laika posmā no pulksten 11 līdz 17 laukumā pie Rīgas Pasažieru ostas būs iespējams īpašā izstādē apskatīt Latvijas un sabiedroto militāro tehniku un ekipējumu.

Viens no visspilgtākajiem notikumiem gaidāms ap pulksten 19, Rīgā, Brīvības laukumā pie Brīvības pieminekļa. Tur būs svinīgs muzikāls notikums "18.11.", kā arī Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna. "18.11." ir multimediāls stāsts par brīvību, kurā galvenais "stāstnieks" ir Brīvības piemineklis. Pasākumā, kura scenogrāfija veidota visapkārt piemineklim, piedalīsies sabiedrībā zināmi cilvēki, skanēs dziesmas un dzeja, ko papildinās īpaši veidots videomateriāls un gaismas instalācijas.

18. novembra pulksten 18 Arēnā Rīgā notiks multimediāla izrāde "Abas malas", kurā "satekas mūzika, deja un mūsdienu tehnoloģijas, radot iespēju piedzīvot Latvijas valsts simtgades stāstu vēl nebijušā gaismā. Simt gadus senu stāstu par Latvijas cilvēkiem un Latvijas zemi, uz īpaši radītas 2000 kvadrātmetru lielas mākslas projekciju skatuves izdejos vairāk nekā 450 baleta, laikmetīgās dejas un tautas deju dejotāji," informēja pasākuma rīkotāji.

Savukārt no pulksten 21.02 līdz 21.20 pēc kopīgi nodziedātas Latvijas himnas, ikviens ir aicināts pievienoties klātienē 11. novembra krastmalā, lai vērotu gaismas uzvedumu "Saules mūžs". Tā centrālais tēls ir Saule un stāsts vēsta par laiku no Latvijas valsts tapšanas līdz mūsdienām. Uzveduma vizuālo identitāti veidos gaismas staru scenogrāfija Daugavā starp Vanšu un Akmens tiltiem. Uzveduma organizatori uzsver, ka tas ir veidots tā, lai būtu vērojams no visām četrām skatītāju pusēm.

No pulksten 22.30 līdz pusnaktij Latvijas Nacionālajā teātrī būs skatāms koncertuzvedums "Dzimšanas dienas nakts", bet no pulksten 22 līdz pulksten pieciem notiks pasākums "Simtgades klubu nakts", kad vairāk nekā 57 mūzikas klubos un kafejnīcās būs iespējams dejot tikai pie latviešu mūzikas.

Savukārt 19. novembrī pulksten 18.30 laukumā pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas ikviens bez maksas varēs apmeklēt nākamās simtgades pirmo koncertu "Mīlestības vārdā. 18+". Tas ir mūziķu veltījums vienaudžiem, izpildot 18 tautā iemīļotas dziesmas nebijušā skanējumā. Koncerts ir Alises Jostes, Evijas Vēberes, Loretes Mednes, grupas "Instrumenti", Matīsa Čudura, Miķeļa Putniņa, grupas "Cosmos", Eduarda Jansona, Reiņa Sējāna, Shipsea, Renāra Kaupera un citu mūziķu mīlestības manifests nākotnei.

Savukārt laikā no 16. līdz 19. novembrim norisināsies ikgadējais gaismas festivāls "Staro Rīga", kur dažādās gaismas mākslas tehnikās veidotos gaismas objektus Rīgas pilsētvidē dažādu valstu mākslinieki reflektēs par festivāla tēmu "Augšā cēlās gaismas pils".

Plānojot apmeklēt svētku norises, organizatori aicina sekot līdzi laika prognozēm, ģērbties ērti un silti, jo daudzi pasākumi 18. novembra programmā notiks ārpus telpām. Tāpat iedzīvotāji pašvaldību informācijas kanālos aicināti sekot līdzi informācijai par satiksmes ierobežojumiem. Rīgā 18. novembrī būs iespēja izmantot bezmaksas sabiedrisko transportu.

Informācija par visiem Latvijas simtgades dienas pasākumiem pieejama šeit.

1918. gada 18. novembrī Latvijas Nacionālajā teātrī tika pasludināta neatkarīga Latvijas valsts.

Šī diena Latvijā ir svētku diena, un daudzās Latvijas vietās šajā datumā notiks vairāk nekā 900 dažādu pasākumu.