Katrai valstij un nācijai ir tiesības noteikt par galvaspilsētu vietu, kuru tā uzskata par atbilstošu, arī Izraēlai, intervijā teica Izraēlas vēstniece Latvijā Lironne Bar-Sade.

Lūgta komentēt ASV prezidenta Donalda Trampa lēmumu atzīt Jeruzalemi par Izraēlas galvaspilsētu un pārcelt uz turieni vēstniecību, diplomāte vērsa uzmanību, ka Izraēlas galvaspilsēta vienmēr ir bijusi Jeruzaleme, jau pirms Bībeles laikiem tā ir svētākā vieta ebrejiem, tādēļ tas, ka cilvēki apšauba Izraēlas tiesības šo jautājumu izlemt, viņasprāt, ir kas nedzirdēts.

"Ja rīt nolemsiet Latvijas galvaspilsētu pārcelt uz Liepāju vai citur, tad neviens neiebildīs, jo tas ir Latvijas lēmums. Tomēr Izraēlas gadījumā, nezinu kāpēc, mēs tiekam izaicināti, un tiek norādīts, kur Izraēlas galvaspilsētai būtu jāatrodas. Tramps ir atzinis to, kam vispār nevajadzētu būt apspriežamam jautājumam," šādu pārliecību pauda Bar-Sade.

Lai panāktu attiecību noregulējumu ar Palestīnu un veicinātu miera procesu starp Izraēlu un palestīniešiem, tiem jāatzīst Izraēlas tiesības būt par ebreju valsti un to, ka Izraēlas galvaspilsēta ir Jeruzaleme, kā arī jāpieņem un jāizprot vēsturiskā ebreju saikne ar šo pilsētu, skaidroja vēstniece, norādot, ka tas ir pamats tālākām sarunām ar Palestīnu.

Viņa apliecināja, ka Izraēla ir daļa no Rietumu pasaules un tai ir tuvas Rietumu vērtības, tostarp kultūras, politiskās un ekonomiskās vērtības, kā arī cieša sadarbība ar daudzām valstīm. Vienlaikus diplomāte uzsvēra, ka Izraēla ir unikāla un izceļas citu valstu vidū jau kopš tās izveidošanas. Viņa atgādināja, ka valsts bieži bijusi iesaistīta karos, un nereti eksistējusi spriedze uz valsts robežām.

"Vairāk nekā citas valstis tā koncentrējas uz savu iekšpolitiku un attiecībām ar tuvajiem kaimiņiem, ne tik daudz uz sadarbību ļoti plašā spektrā. Tas, protams, nenozīmē, ka tiek ignorēts tas, kas notiek citviet pasaulē. Vēlamies, lai Rietumu pasaule būtu mierīga. Katrai valstij, pirmkārt, jārūpējas par savām iekšpolitikas problēmām, savu integritāti, robežām un tiesībām funkcionēt kā neatkarīgai valstij," skaidroja Bar-Sade.

Vēstniece vērsa uzmanību, ka Izraēla nepiedalās Sīrijas karā, bet vienmēr atbild, ja valsts tiek apdraudēta. Vienlaikus nevarot teikt, ka Izraēla ir pilnībā attālināta no notikumiem Sīrijā. Viņa atzīmēja, ka notikumi pasaulē kopumā, īpaši Tuvajos Austrumos, mēdz attīstīties tādos virzienos, kādus nereti nav iespējams paredzēt, tādēļ labāk būt ļoti piesardzīgiem un sekot notikumu attīstībai, vienlaikus nodrošinot, ka savas valsts intereses, integritāte un drošība ir pasargāta.

"Sīrijas konfliktā ierautas dažādas nācijas un varas, kuras iesaistītas sarežģītās situācijās arī citviet pasaulē, taču Izraēlas galvenās bažas ir par to, lai nerastos nevajadzīga spriedze un saspīlējumi ar kādu no šīm valstīm. Tāpat cenšamies neiesaistīties tajā, kas notiek Sīrijā, un necenšamies izlemt Sīrijas nākotni, bet gan rūpīgi sekojam notikumu attīstībai no malas, vienlaikus cerot, ka problēma atrisināsies - visi bēgļi būs spējīgi atgriezties atpakaļ un šī valsts šiem cilvēkiem atkal būs droša vieta," uzsvēra diplomāte.

Saistībā ar Sīrijas konfliktu Izraēla ārstējot ievainotos sīriešus, gan civiliedzīvotājus, gan karadarbībā iesaistītos. Sākotnēji daudzi no tiem baidījušies tuvoties Izraēlas robežai, tomēr šobrīd liela daļa ievainoto dodas līdz robežai, kur Izraēlas karavīri tos sagaida un aizved līdz slimnīcām Izraēlas teritorijā.

"Šajā laikā aptuveni 5000 sīriešu ir tikuši aprūpēti Izraēlā. Nereti nepieciešama arī aprūpe, kas nav saistīta ar karadarbības laikā gūtajām traumām, jo Sīrijā vairs nav pieejami medicīniskie pakalpojumi. Gada sākumā viesojos Izraēlā un kopā ar ASV nevalstiskajām organizācijām, Izraēlas armiju un bijušajiem Sīrijas iedzīvotājiem apmeklējām Izraēlas ziemeļus, lai novērtētu situāciju. Ziedojām naudu, lai Sīrijas dienvidos uzceltu nelielu slimnīcu un sievietēm no Sīrijas būtu kur dzemdēt bērnus," Izraēlas sniegto palīdzību raksturoja vēstniece.