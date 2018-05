Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vecākā muitas eksperte Ināra Gargazeviča savā īpašumā deklarējusi ieguldījumu fondu daļas 2,04 miljonu eiro vērtībā, liecina Gargazevičas valsts amatpersonas deklarācija par 2017. gadu.

Gargazeviča deklarējusi savā īpašumā esošas ieguldījumu fondu kapitāla daļas 2 371 870 ASV dolāru vērtībā (2 038 138 eiro).

Savukārt 2016. gada deklarācijā Gargazeviča norādījusi, ka viņas īpašumā ir Britu Virdžīnās reģistrētās "Euroasian Rail Skyway Systems Holding Ltd." akcijas 888 155 ASV dolāru (763 188 eiro) vērtībā un Lielbritānijā reģistrētās "First SkyWay Invest Group Ltd." akcijas 893 180 ASV dolāru (767 506 eiro) vērtībā. Kopējā Gargazevičas īpašumā esošā akciju vērtība 2016. gadā bija 1 530 694 eiro.

Arī 2015. gada deklarācijā Gargazeviča kā savā īpašumā esošas norādījusi "Euroasian Rail Skyway Systems Holding Ltd." akcijas 741 600 ASV dolāru (637 254 eiro) vērtībā, "First SkyWay Invest Group Ltd." akcijas 178 350 ASV dolāru (153 255 eiro) vērtībā un Britu Virdžīnās reģistrētās "RSW Investment Group Ltd." akcijas 136 555 ASV dolāru (117 341 eiro) vērtībā. Kopējā Gargazevičas īpašumā esošā akciju vērtība 2015.gadā bija 907 850 eiro.

Algā VID Gargazeviča pērn saņēmusi 14 046 eiro.

Tāpat Gargazevičai kopīpašumā ir zemes un ēku nekustamais īpašums Daugavpilī, kā arī lietošanā dzīvoklis Daugavpilī.

VID iekšējās drošības pārvaldes vadītāja Natālija Dolgova LTV norādīja, ka minētā pārvalde katru gadu pārbauda VID darbinieku ienākumus un izdevumus, kā arī pārbauda korupcijas riskus. Gargazevičas gadījumā korupcijas riski nav konstatēti.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) šā gada aprīlī atkārtoti brīdināja par "SkyWay Capital" jeb uzņēmuma "First Skyway Invest Group Ltd" piedāvātajiem pakalpojumiem tās interneta mājaslapā "skyway.capital/lv/".

FKTK norādīja, ka minētajam uzņēmuma nav tiesību bez atbilstošas atļaujas aicināt iedzīvotājus veikt ieguldījumus tās kapitālā. Gadījumā, ja ir nodarīti zaudējumu vai ir aizdomas par krāpšanu, FKTK aicināja iedzīvotājus vērsties policijā. Komisija jau pirms gada - 2017.gada marta beigās - brīdināja par "SkyWay Capital" sniegtajiem pakalpojumiem.

2015. gada novembrī vēstīts, ka Lielbritānijā reģistrētā Krievijas uzņēmēja Anatolija Junicka kompānija "Rail Skyway Systems" Lietuvā līdzās Zokņu aviobāzei, kur bāzēta NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misija, plānoja celt eksperimentālu transporta testēšanas laboratoriju, aktīvi medījot nelielos investorus un solot viņiem pasakainu investīciju atdevi.

Šauļu pilsētas padome jau bija paspējusi parakstīt investīciju un zemes nomas līgumu ar neskaidra kapitāla kompāniju "Rail Skyway Systems", taču Seima opozīcija sacēla trauksmi par šiem Krievijas pilsoņa plāniem un premjers Aļģirds Butkevičs saņēma speciālo dienestu uzziņu par paredzētajām investīcijām, kā arī ieteikumu šo līgumu anulēt. Tas galu galā arī tika izdarīts, lai gan Šauļu mērs līgumā saskatīja pilsētai lielu izdevīgumu - jaunas darba vietas un nepieredzētas investīcijas, kuras vairākas reizes pārsniegtu pašvaldības gada budžetu.

Lietuvas Finansiālo noziegumu izmeklēšanas dienests (FNTT) sāka pirmstiesas izmeklēšanu par iespējamu krāpšanu, nelikumīgu saimniecisko, komerciālo un finansiālo darbību un noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu. Tiesa gan, nopratināt Junicki neizdevās, jo viņš jau bija devies projām no Lietuvas.

Kā 2014. gadā rakstīja Lietuvas portāls "Vz.lt", internetā atrodamas ziņas, ka Junicka stīgu transporta koncepcija paredz veidot jauna parauga transporta sistēmu, kurā uz balstiem zināmā augstumā virs zemes nospriegotas stīgveida sliedes, pa kurām transportlīdzekļi var pārvietoties ar ātrumu 500 kilometri stundā. Lielbritānijā reģistrētā Junicka kompānija "Rail Skyway Systems Ltd." savā interneta vietnē dižojusies ar iecerēm veikt apvērsumu aviācijā, dzelzceļa transportā un autotransportā. Pieticīgākais projekts četru miljardu eiro vērtībā paredzēja izbūvēt ātrgaitas stīgu transporta trasi Maskava-Minska-Viļņa-Kaļiņingrada, par miljardu dārgāku projektu domāts īstenot Apvienotajos Arābu Emirātos, bet lielākās cerības Junickis saistot ar Eiropu un Austrāliju - šajā sakarā minēta trase Londona-Berlīne-Maskava ar piebildi iekavās "un tālāk līdz Tokijai", kuras vērtība sasniegšot 60 miljardus eiro, savukārt visdārgākais projekts Melburna-Sidneja-Brisbena novērtēts pat par 80 miljardiem eiro.