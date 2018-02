Arī tuvākajās stundās vietām Latvijas rietumu un centrālajā daļā gaidāma mērena līdz stipra snigšana. Pirmdien naktī un no rīta vairāk nokrišņu būs Kurzemes dienvidrietumos.

Vietām Kurzemē naktī gaidāma arī migla un sarma. Visā valstī pirmdien pūtīs lēns vējš, mākoņi daļēji klās Latvijas debesis.

Minimālā gaisa temperatūra naktī un no rīta būs no -1 grāda Dienvidkurzemes piekrastē līdz -13..-16 grādiem vietām Vidzemē un Latgalē, maksimālā temperatūra dienā - attiecīgi no +1 līdz -6 grādiem.

Rīgā tuvākajās stundās palaikam snigs, pirmdien nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra būs dažus grādus zem nulles.