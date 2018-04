Garantēta pensija un veselības pakalpojumi

Pēc daudzu gadu diskusijām ir rasts risinājums, kā autoratlīdzību saņēmējus padarīt sociāli aizsargātākus, proti, nodrošināt vecuma pensiju un veselības pakalpojumu pieejamību. Līdzšinējā situācija bija acīmredzami neapmierinoša, jo vidēji mēnesī autoratlīdzības saņēma 10 445 personas, bet tikai 707 veica valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, turklāt vairākums (84%) tās veica vien no minimālās algas. Tas nozīmēja, ka lielākā daļa šo cilvēku būtu vecumdienās sociāli neaizsargāti.

Lai risinātu šo problēmu, nodokļu reforma paredz divas jaunas normas.

5% tiks novirzīti autoratlīdzības saņēmēja pensijas apdrošināšanai, ko par viņu maksās darba pasūtītājs.

Obligātās iemaksas no autoratlīdzības 5 % apmērā nepiemēros: personām ar I un II grupas invaliditāti, personām, kurām ir piešķirta vecuma pensija, autortiesību mantiniekiem un citu autortiesību pārņēmējiem, kā arī personām, kuru pastāvīgā dzīves vieta nav Latvija.

Pašnodarbinātā Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk - VSAOI) no autoratlīdzības. Tās būs jāveic tikai tad, ja autoratlīdzības saņēmējs paralēli nestrādā algotu darbu, kur par viņu jau tiek maksātas VSAOI no minimālās algas (430 eiro pirms nodokļu atskaitīšanas) vai lielākas. Savukārt VSAOI likme ir mainīta uz 32,15%, jo, sākot ar 2018. gadu, 1% tiek novirzīts veselības apdrošināšanai.

Bet par visu pēc kārtas.

VAR NEMAKSĀT

1) Autoratlīdzības saņēmējs arī turpmāk var izvēlēties neveikt VSAOI no autoratlīdzības, ja vienlaikus ir arī nodarbināts un algota darba ienākumi sasniedz vismaz minimālās algas apmēru (430 eiro).

2) VSAOI nav jāveic, ja autoratlīdzība ir mazāka par 430 eiro un autors arī nestrādā algotu darbu. Šādos gadījumos viņa vienīgā sociālā apdrošināšana pensijai būs izmaksātāja 5% iemaksas. Tas neveido lielu uzkrājumu, taču nav arī nulle.

IR JĀMAKSĀ

3) VSAOI ir jāmaksā tiem autoriem, kuru saņemtā autoratlīdzība pārsniedz minimālo algu un kuri nestrādā algotu darbu. Šādā gadījumā VSOAI ir jāmaksā vismaz no minimālās algas apjoma, bet var maksāt arī no lielākas summas.

4) Tiem autoriem, kas paralēli strādā algotu darbu, bet viņu atalgojums vienā vai vairākās darbavietās nepārsniedz minimālo algu, savukārt ienākums no autoratlīdzības sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir samazināts

Autoratlīdzību saņēmējus pozitīvi ietekmēs iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes samazināšana no 23% uz 20%, ja kopējie gada ienākumi nepārsniedz 20 004 eiro. Par to ienākumu daļu, kas pārsniedz 20 004 eiro (no 20 004 līdz 55 000 eiro), tiks piemēroti 23% (līdzšinējā IIN likme), savukārt ienākumiem virs 55 000 eiro IIN likme būs 31,4%. Tātad šogad maksāsim mazāku IIN.

Lielāku summu varēs norakstīt izdevumos

Tāpat svarīgi ņemt vērā, ka nodokļu reformas ietvaros mainīti arī attaisnoto izdevumu limiti – tie ir paaugstināti. Tas nozīmē, ka ar IIN apliekamā autoratlīdzības daļa būs mazāka un IIN samazināsies vēl vairāk.

Turpmāk 50% apmērā no autoratlīdzības summas būs atskaitāmi attaisnotie izdevumi par arhitektūras, vizuālās mākslas, mūzikas, audiovizuālo, horeogrāfisko un teātra darbu, kā arī par atklājumu, izgudrojumu, rūpniecības paraugu un dizaina projektu radīšanu. Bet autoratlīdzībām, kas saņemtas par literāro darbu radīšanu, tostarp par darbiem, kas radīti, izdoti, izpildīti vai citādi izmantoti presē un citos plašsaziņas līdzekļos, attaisnoto izdevumu apmērs būs 25%. Citiem autordarbiem attaisnotie izdevumi vairs nav paredzēti.

Pašnodarbinātā VSAOI ir IIN attaisnotie izdevumi, kurus tāpat kā izdevumus par autordarba radīšanu var atskaitīt, pirms aprēķina ienākuma nodokli. Pašnodarbinātā paša veiktās VSAOI var iekļaut attaisnotajos izdevumos gada ienākumu deklarācijā.

Piemērs:

Ja autoratlīdzības saņēmējam līgumā par dizaina projekta radīšanu ir noteikta atlīdzība 1000 eiro, tad izmaksājamā summa pēc nodokļu nomaksas 2017. gadā bija 816 eiro, bet 2018. gadā - 900 eiro.

IIN aprēķins no autoratlīdzības:

2017. gadā, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli, autoratlīdzības (honorāra) izmaksātājs ņem vērā izdevumu normu 20% no autoratlīdzības summas par dizaina projekta radīšanu: (1 000 – 200) x 23 % = 184eiro. Autoratlīdzības saņēmējam izmaksājamais ienākums ir 816eiro.

2018. gadā, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli, autoratlīdzības (honorāra) izmaksātājs ņem vērā izdevumu normu 50 % no autoratlīdzības summas par dizaina projekta radīšanu: (1 000 – 500) x 20 % = 100eiro. Autoratlīdzības saņēmējam izmaksājamais ienākums ir 900eiro.

Svarīgi!

Autoratlīdzību saņēmējiem, kuru kopējie gada ienākumi pārsniegs 20 004 eiro, ir svarīgi pievērst uzmanību IIN likmei, lai neveidotos parāds valstij. Proti, ja ienākumi pārsniedz iepriekš minēto summu, tad ir jālūdz, lai darba devējs piemēro 23% IIN likmi.

EDS – Tava nodokļu internetbanka

Atgādinām, ka savam nodokļa maksātāja statusam un nomaksātajiem nodokļiem ikviens var sekot līdzi elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS). Informāciju par savām VSAOI var atrast, atverot EDS sākumlapu un kreisajā pusē noklikšķinot uz sadaļu "Pārskati", tālāk jāmeklē sadaļa "Par nodokļu maksātāju iesniegtās ziņas".