Samazinājies darbinieku skaits, kas saņem minimālo algu

Foto: Shutterstock

Līdz ar nodokļu reformas stāšanos spēkā, Latvijā tika palielināta minimālā alga – no 380 eiro līdz 430 eiro, kas ļoti lielam iedzīvotāju skaitam reāli palielinājis naudas daudzumu maciņos. Vienlaicīgi jaunākie dati arī rāda, ka šā gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, par 23,4% ir samazinājies to darbinieku skaits, kas saņem algu līdz 430 eiro, bet pieaug to darbinieku skaits, kas saņem lielāku darba samaksu par minimālo algu. Tas liecina par pozitīvu atdevi no tādiem nodokļu reformas pasākumiem kā ēnu ekonomikas mazināšana un nodokļu administrēšanas uzlabošana.