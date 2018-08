DELFI un Domburs piedāvā 'Par ko balsot?' – apjomīgu pirmsvēlēšanu debašu, diskusiju un interviju ciklu

Ar debatēm 3. septembrī plkst. 16.00, kurās piedalīsies astoņu populārāko politisko spēku premjera amata kandidāti, aizsākas apjomīgs pirmsvēlēšanu debašu un interviju cikls "Par ko balsot?", kuru vadīs žurnālists Jānis Domburs un kas visu septembri un oktobra pirmajā nedēļā būs skatāms portālā DELFI gan tiešraidēs, gan videoierakstu veidā.

Populārāko partiju pārstāvju debates

No 3. līdz 20. septembrim piedāvāsim debates starp jaunākās, augusta, aptaujas populārāko partiju pārstāvjiem – esam aicinājuši tos astoņus politiskos spēkus, kuru reitings augusta aptaujā bija virs 2,5%, – "Saskaņu", Zaļo un zemnieku savienību, "KPV LV", Nacionālo apvienību, "Jauno Vienotību", "Attīstībai/Par!", Jauno konservatīvo partiju un Latvijas Reģionu apvienību.

Kopumā būs 14 debates. 3. septembrī debatēs partiju premjera amata kandidāti, bet pēc tam ik darba dienu būs kopumā 13 debates par tēmām, kas lielā mērā sakrīt ar 13 ministriju atbildības jomām, bet nav piesaistītas tikai resoriskam dalījumam. Tātad debates būs nevis par ministriju darbu un starp ministra amata kandidātiem, bet gan par līdzšinējo un turpmāko nozaru politiku:

Izglītība, zinātne, sports

Valsts aizsardzība

Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība

Tieslietas

Ārpolitika

Tautsaimniecība

Vide, reģioni, pašvaldības

Veselība

Kultūra, integrācija, mediji

Sociālā aizsardzība, demogrāfija

Transports un sakari

Iekšlietas, noziedzības apkarošana

Finanses un nodokļi

Sekojiet līdzi kalendāram, kas pieejams DELFI sadaļā "Domā, spried un sver!" un "DELFI TV ar Jāni Domburu" labās puses slejā, lai savlaicīgi uzzinātu, kad un cikos gaidāmi raidījumi un kādi dalībnieki tajos piedalīsies!

No katras partijas uz tematiskajām debatēm aicināti tikai 13. Saeimas deputāta amata kandidāti, izņemot premjera amata kandidātu debates. No katra politiskā spēka viens kandidāts 14 debatēs var piedalīties ne vairāk kā divas reizes.

Paredzētais debašu ilgums – ne mazāk kā pusotra stunda, bet ne vairāk kā divas stundas. Ilgākas debates būs tikai izņēmuma gadījumā – ja raidījuma veidotāji atbilstoši debašu saturam nolems, ka auditorijas interesēs nepieciešams papildu laiks debašu pilnvērtīgai pabeigšanai.

Debašu formāts plānots šāds: diskusijas notiek vairāku dažāda ilguma tematisku bloku ietvaros, katrai atbildei, replikai vai savstarpējiem jautājumiem nav precīzi sekundēs noteikts un visiem identisks laika limits. Raidījuma vadītājs nosaka līdzvērtīgu kopējo laika apjomu – atbilstošu debašu saturam, līdzšinējās politikas izvērtējumam un partiju piedāvājumiem.

Lietpratēju un sabiedrībā pazīstamu cilvēku diskusijas

No 4. līdz 20. septembrim līdzās politiķu debatēm piedāvāsim arī ar konkrēto tajā dienā apskatāmo nozari saistītu lietpratēju un sabiedrībā pazīstamu cilvēku diskusijas pirms tematiskajām debatēm.

Katru dienu DELFI no rīta lasītājiem piedāvās iepazīties ar izvērstu publikāciju par attiecīgo nozari un procesiem tajā kopš iepriekšējām vēlēšanām, savukārt dienas pirmajā pusē pirms politiķu debatēm, lai apspriestu, ciktāl politiķu vārdi un darbi atbilst valsts un iedzīvotāju interesēm, būs diskusijas starp DELFI aicinātiem nozares lietpratējiem, ar nozari saistītām un sabiedrībā zināmām personībām. Uz šajās diskusijās izskanējušajiem viedokļiem un faktiem raidījuma vadītājs atsauksies arī attiecīgajās politiķu debatēs.

Debates starp mazāk populāro partiju pārstāvjiem

25. un 26. septembrī paredzētas astoņu saskaņā ar augusta aptaujām mazāk populāro partiju kandidātu debates. Šo politisko spēku pārstāvji tiks aicināti piedalīties divos debašu raidījumos – katrā pa četriem, lai vienkopus iztirzātu situāciju dažādās nozarēs un debatētu par šo partiju alternatīvām iepretim pārējo partiju piedāvājumiem.

Populārāko partiju līderu dubultintervijas

No 1. līdz 4.oktobrim, balstoties uz septembra socioloģisko aptauju rezultātiem, uz atsevišķām intervijām tiks aicināti divi līderi no katras no populārākajām partijām vai apvienībām – tās vadītājs un premjera amata kandidāts, lai rezumējoši iztirzātu debatēs un kampaņas laikā šīs partijas un konkurentu teikto.

Uz dubultintervijām tiks aicināti to politisko spēku līderi, kuru vidējais popularitātes rādītājs divos septembra beigās publiskotajos socioloģiskajos pētījumos pārsniegs 2,5%. Pētījumi ir SKDS ikmēneša pētījums, kuru publicē Latvijas Televīzija, kā arī DELFI īpaši pasūtītais "TNS Latvija" pētījums.

Gadījumos, kad politisko spēku vada līdzpriekšsedētāji, apvienība var izlemt, kurš no viņiem tiek deleģēts. Gadījumā, kad politiskā spēka vadītājs un tās premjera amata kandidāts ir viena un tā pati persona, partija kā otro pārstāvi delēģē citu partijas vadības pārstāvi - deputāta kandidātu.

Partijas vai apvienības vadītāja slimības, komandējuma vai cita pamatota iemesla gadījumā viņa vietā var deleģēt citu no partijas vadības pārstāvi – deputāta kandidātu.

Dubultintervijas ilgs aptuveni stundu.

Papildu informācija

Visu raidījumu gadījumā – gan pēc debatēm, gan dubultintervijām – DELFI publicēs gan raidījuma pilno ierakstu, gan redakcionāli izvēlētus zīmīgākos fragmentus.

5. oktobrī – dienu pirms vēlēšanu dienas – DELFI paredzēts īpašu raidījumu cikls, kurā lūgsim dažādu jomu lietpratējus vērtēt kampaņas gaitu un dot padomu vēlētājiem, kas jāņem vērā balsojot. Savukārt vēlēšanu naktī gaidāma plaša un daudzveidīga video tiešraide. Laika gaitā precizēsim, ko tieši skatītājs varēs redzēt vēlēšanu priekšvakarā un vēlēšanu naktī.

Atgādinām, ka raidījuma "DELFI TV ar Jāni Domburu" ietvaros jau notikuši divi pirmsvēlēšanu tematiskie cikli – 2017. gada pavasarī vētījām politiķus, kas pretendēja uz varu pašvaldībās, bet šogad, gaidot 13. Saeimas vēlēšanas, jau notika "Par ko balsot?" pirmā kārta, kad intervējām to 12 partiju pārstāvjus, kuru reitings bija augstāks par 1%.

Gan raidījumu ciklu "Par ko balsot?", gan tradicionālo DELFI pirmsvēlēšanu rakstu un politiskās analīzes sadaļu "Domā, spried un sver!" līdzfinansē Sabiedrības integrācijas fonds, kas portālam DELFI piešķīris naudu programmas "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanā" ietvaros.