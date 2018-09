Otrdien "Delfi TV ar Jāni Domburu" raidījumu ciklā "Par ko balsot?" diskusiju un debašu tēma ir transports un sakari. Studijā bija pulcējušies deputāta amata kandidāti no astoņām partijām, kuru atbalsts sabiedrībā saskaņā ar publiski pieejamiem socioloģisko aptauju datiem pēdējā laikā pārsniedzis 2,5%.

Par aktuālajiem jautājumiem runāja Anrijs Matīss (S), Uldis Augulis (ZZS), Artuss Kaimiņš (KPV LV), Jurģis Klotiņš (NA), Juris Šulcs (JV), Mārtiņš Bondars (A/P), Tālis Linkaits (JKP), Ģirts Kronbergs (LRA).



Taujāti par to, ko darīt ar auto ceļiem un to uzturēšanu, politiķi bija vienisprātis, ka nepieciešamas pārmaiņas. Kāds bija par to, ka jānosaka skaidri mērķi, uzturot tikai tautsaimniecībai svarīgos ceļus, bet cits ieteica vispār reformēt esošo sistēmu – kādus ceļus nodot pašvaldībām, kādus ar mazāko noslodzi – privātajiem, bet stratēģiski svarīgos uzturot valstij. Tika piesaukts arī Aivara Lemberga "nopelns", jo viņam esot būtiska ietekme politikā un Satiksmes ministrijā, tāpēc labi ceļi šobrīd vedot uz Kurzemi, bet Vidzemes šoseja ir sliktā stāvoklī.

Tāpat izskanēja arī ierosinājums katras Saeimas vēlēšanas esošajam satiksmes ministram kandidēt no konkrēta Latvijas vēlēšanu apgabala, tādējādi sekojot tendencei – satiksmes ministra apgabalā ceļu remonti ir vairāk.

Politiķi bija vienisprātis, ka turpmāk ceļiem ir nepieciešams stabils, "budžetā iezīmēts" ikgadējs finansējums, vai nu nosakot procentuālu daļu no akcīzes nodokļa, kurai katru gadu vajadzētu pieaugt, vai arī vienu gadu veltīt tikai ceļu reformai, vai arī atjaunot Autoceļu fondu.

Reformas esot vajadzīgas arī sabiedriskā transporta sistēmā – transportu plūsmām jābūt savienotām, jāveic visaptverošs audits par to, kas ir izdarīt līdz šim, jāievieš vienota biļete un atlaižu sistēma visā Latvijā, jānodrošina vairāk autobusu un jāattīsta dzelzceļa infrastruktūra. Dzelzceļam jābūt kā mugurkaulam visam, pauda politiķi.

Debašu karstumā neizpalika arī bez stāsta par "mašīnistu asarām Valgā". Seši veci vilcieni ir modernizēti, viens jau esot kā donors, pieci vēl braucot un raisot skumjas mašīnistiem, kad tie pierobežā redzot kaimiņzemes Igaunijas labos vilcienus.

Savukārt runājot par e-pakalpojumu vidi, viens no secinājumiem bija diezgan skarbs: "mums ir ātrs internets, bet mums ir lēni politiķi." Tāpat karstas debates politiķos raisīja arī jautājums par Latvijas iecerēto vērienīgo dzelzceļa elektrofikācijas projektu, tā mērķiem un nepieciešamību.

Diskusijās par gaisa satiksmi vienotais motīvs bija lidsabiedrības "airBaltic" izaugsme un lidostas "Rīga" kā Baltijas pārvadājumu centra saglabāšana. Izskanēja arī priekšlikumi par vairāku reģionālo lidostu veidošanu kā rezerves lidlauku Rīgai. Tika pieteikts arī priekšlikums pārsaukt lidostu "Rīga", dodot tai Jāņa Čakstes vārdu.

No rīta jau notika jomā zinošu cilvēku un tautā respektētu personību diskusija. Studijā viesojās Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes dekāns Jurģis Poriņš, televīzijas raidījuma "Zebra" vadītājs Pauls Timrots, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošenieks, kā arī portāla "Delfi" galvenais redaktors Ingus Bērziņš.

