Pēc Putniņa iniciatīvas Saeimā vērtēs astoņu miljonu eiro pārdales pamatotību VM budžetā

Pēc Saeimas deputāta, partiju apvienības "Jaunā Vienotība" veselības ministra kandidāta Renāra Putniņa iniciatīvas trešdien, 19. Septembrī, notiks Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas kopsēde, lai vērtētu Veselības ministrijas ierosināto budžeta līdzekļu pārdales pamatotību, 8 miljonus eiro no hroniski slimu pacientu ārstēšanai paredzētajiem līdzekļiem novirzot medicīnas iekārtu iegādei, onkoloģiskiem medikamentiem, rindu mazināšanai oftalmoloģijas dienas stacionāros un sirds un asinsvadu slimību profilaksei.

"Veselības ministrija šobrīd cenšas ātri "izdzīt" cauri finansējuma pārdali, neielaižoties sīkākos paskaidrojumos, kādēļ nepieciešama tik apjomīga finansējuma pārdale. Komisijas sēdē lūgšu Veselības ministrijas pārstāvjus detalizēti un sabiedrībai saprotami izskaidrot, kādēļ ir nepieciešams 8 miljonus eiro steidzami novirzīt no hroniski slimu pacientu ārstēšanai paredzētiem līdzekļiem citiem mērķiem, no kuriem lielākā daļa paredzēta medicīnisko iekārtu iegādei Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas vajadzībām, un kā tas vērtējams no veselības aprūpes reformu plāna ieviešanas aspekta," pauda Putniņš.

Viņš papildus uzsvēra, ka šī situācija rada nopietnus jautājumus, kā Veselības ministrijā notiek plānošana, ja hroniski slimu pacientu ārstēšanā rodas tik milzīgs pārpalikums un kā Veselības ministrija plāno sistēmiski risināt hroniski slimu pacientu ārstēšanu 2019.gadā un turpmākajos gados.

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas kopsēde trešdien, 19. septembrī, notiks plkst. 15.00, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēžu zālē Jēkaba 6/8, 207. telpā.