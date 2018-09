Raimonds Čudars: Ilgstoša un nesodīta politiskā korupcija pašvaldību pārraudzībā

Priekšvēlēšanu laikā kļūstam par lieciniekiem vēl nebijušai politiskai korupcijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas amatpersonu darbībās.

Pēdējais no šādiem izlēcieniem bija vakar, kad VARAM parlamentārais sekretārs Eglītis mēģināja nomelnot Baldones pašvaldības vadītāju Raimondu Audzeru, atsaucoties uz Eglīša partijas biedru "signāliem". Zīmīgi, ka Eglītis visu pēdējo gadu sistemātiski nodarbojas ar to pašvaldību prettiesisku ietekmēšanu, kurās paša partijai nav veicies vēlēšanās.

Taču tas viss sākās senāk, kad VARAM ministrs Gerhards ar tā paša Eglīša kaismīgu atbalstu, reaģējot uz pašu partijas biedru "signāliem", 2017. gada 1. augustā izdeva rīkojumu, ar kuru prettiesiski apturēja Salaspils novada domes četru komiteju darbu. Salaspilij bija nepieciešams gads, lai šo Gerharda un Eglīša pretlikumīgo darbību grupā novērstu un Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2018. gada 29. jūnijā šo rīkojumu atzītu par antikonstitucionālu un spēkā neesošu no tā izdošanas brīža. Vēršanās pret Salaspils novada domi, liedzot tai pilnvērtīgi strādāt komitejās un pieprasot izmainīt to sastāvu, bija politiski motivēta un ar mērķi panākt prettiesiskā veidā Eglīša pārstāvētās politiskās partijas deputātu iekļaušanu komitejās. Savukārt, nepakļaušanās šādām prettiesiskām prasībām, tika "sodīta" ar Salaspils novada domes komiteju darbības "paralizēšanu".

Gan Eglīša, gan Gerharda darbībās ir konstatējama selektīva attieksme pret pašvaldību domēm, atkarībā no pašu politiskajām interesēm, apzināti un mērķtiecīgi rupji pārkāpjot likumu. To apliecina 2017. gada 13. jūlija VARAM vēstule Saulkrastu novada domes deputātam Normundam Līcim (ievēlēts no politiskās partija "Vienotība"), kuraprāt, Nacionālās apvienības mērs neievēro proporcionalitāti domes komitejās. Atšķirībā no Salaspils ministrija nav darījusi neko līdz pat šim brīdim.

Plašsaziņas līdzekļi ir atklājuši kārtējo Eglīša "gājienu", kas šoreiz saistīts ar Jūrmalas pašvaldības darbībām attiecībā uz izmaiņām teritorijas plānojumā, kas skar kapu izvedi Jūrmalā. Izrādās, ka Eglītis atšķirībā no Jūrmalas iedzīvotājiem, priekšstāvjiem domē un administrācijas darbiniekiem vienīgais pārzin šo situāciju novadā un apgalvo, citēju: "mirušie ķermeņi peldēs ūdenī". Vienlaikus mediju atklātā situācija Eglīša partijas biedra, domes priekšsēdētāja pārstāvētajā Engurē, kur kapi tiek, neskatoties uz iedzīvotāju protestiem, ierīkoti NATURA 2000 teritorijā, ir atstāta bez jebkādas ievērības no VARAM puses, un protams, arī no mūsu "centīgā" parlamentārā sekretāra puses.

Eglītis savā priekšvēlēšanu kampaņā ir izvēlējies vispārēju, nekonkrētu un neprofesionālu preses paziņojumu veidā vērsties pret konkrētām pašvaldībām, imitējot darbu iedzīvotāju interešu aizstāvības un pašvaldību pārraudzības jomā. Zīmīgi, ka ir tikai viena viņa partijas nepārvaldīta pašvaldība, kurā nesodīti var notikt jebkas – Kremļa sociāldemokrātu pārvaldītā Rīga. Nopietni signāli par klajām pretlikumīgām tajā pašā Rīgas domē, kas saistīti kaut vai ar vietniekiem sporta jautājumos Rīgas tirgū, atlaižu piešķiršanu Krievijas Federācijas pensionāriem sabiedriskajā transportā, ūdens ražošanu Rīgas pašvaldību kapitālsabiedrībās, to visu Eglītim novērst nevajag, jo viņam šobrīd ir svarīgāka Baldones "Vāverīte".

Kauns un negods!