VK ziņojums par AS 'Sadales tīkls' tarifiem apliecina Ašeradena mazspēju

Skolotāju protesti atcelti. Ministru kabineta un arodbiedrības kompromiss tomēr nedaudz pacelt skolotāju algas apmaiņa pret it ka stingrāku kvalitātes kontroli ir saprotams, izejot no politiskās loģikas pirms vēlēšanām, bet diez vai pārliecināja kādu, ka šis jautājums ir uz ilgu laiku noņemts no dienaskārtības. Ilūzijām nav vietas – skolotāju algas Latvijā joprojām nav adekvātas mūsu valsts ambiciozajiem izglītības mērķiem - ieviest jaunu izglītības saturu, kas atbilst 21. gadsimta vajadzībām. Šos mērķus nevaram atļauties pazemināt, jo no izglītības sistēmas snieguma ir atkarīga Latvijas nākotnes labklājība un konkurētspēja. Tātad, ko darīsim ar algām?