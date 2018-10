Jaunzēlandes vēlēšanu iecirknī lielās aktivitātes dēļ pietrūcis biļetenu komplektu

Jaunzēlandē izvietotajā 13.Saeimes vēlēšanu iecirknī negaidīti lielās aktivitātes dēļ pietrūkuši biļetenu komplekti un aploksnes, tomēr, sazvanoties ar Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) vadītāju Arni Cimdaru, situācija atrisināta, pastāstīja Jaunzēlandes Vēlēšanu komisijas vadītāja Gita Meiere Nestecka.

Jaunzēlandē izvietots viens Saeimas vēlēšanu iecirknis un tas atrodas Ziemeļu salas lielākajā pilsētā Oklandē.

Meiere Nestecka pastāstīja, ka komisijai nav precīzu datu par to, cik balsstiesīgo latviešu pašreiz atrodas Jaunzēlandē, bet parasti uz saviesīgiem pasākumiem ierodas aptuveni 50 līdz 60 cilvēki.

Sestdien bijis gaidīts, ka vēlēt ieradīsies ne vairāk kā 20 cilvēki, tāpēc arī vēlēšanu biļetenu komplekti un aploksnes bija atsūtītas 20. Negaidīti līdz pulksten 18 pēc vietējā laika balsot ieradušies 38 cilvēki.

"Man bija jākontaktē ar Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Arni Cimdaru par to, ko darīt, ja aploksnes ir beigušās. Zvanīju viņam pulksten 3 naktī (pēc Latvijas laika) un pamodināju. Viņš pastāstīja, kā parasti šādās situācijās rīkojās un viss tika atrisināts ātri un bez problēmām," pastāstīja Jaunzēlandes Vēlēšanu komisijas vadītāja.

"Es biju tiešām patīkami pārsteigta, jo biju domājusi, ka ieradīsies puse no tā vēlētāju skaita, kas ieradās. Turklāt pārsvarā tie bija jaunieši līdz 30 gadiem, kas ir apsveicami saulainā sestdienā, kad ārā ir +23 grādi," prieku neslēpa Meiere Nestecka.

Viņa pauda nožēlu, ka latviešiem no Kraistčērčas, kas ir lielākā pilsēta Jaunzēlandes dienvidu salā, nav izdevies ierasties nobalsot. Toties pieci cilvēki esot īpaši atlidojuši uz Oklendu no Vellingtonas, kas ir teju 650 kilometru attālumā, un vēl mikroautobuss ar latviešiem esot ieradies nobalsot no Ņūplimutas, kas ir pilsēta teju 400 kilometru attālumā no Oklendas.

"Tie, kas šeit ir, un tie, kas vienmēr ir aktīvi piedalījušies, tie ir arī visi atnākuši uz vēlēšanām, kas ir ļoti, ļoti apsveicami," pauda Meiere Nestecka.

Savukārt Cimdars pastāstīja, ka situācijā, kad kādā no ārzemju vēlēšanu iecirkņiem sāk beigties vēlēšanu aploksnes, procedūra paredz iecirkņa komisijas priekšsēdētājam sazināties ar CVK un par to informēt. Tajā brīdī CVK izdod rīkojumu par materiālu sagatavošanu uz vietas, līdz ar to aploksnes, kuras ir sagatavotas uz vietas, iegūst leģitīmu spēku.

"Šāds risinājums noteikti ir loģiskāks un finansiāli izdevīgāks, nekā sūtīt ar lidmašīnu tonnu papīra, kas iespējams paliks pāri," uzsvēra Cimdars.

Kā ziņots, šajās Saeimas vēlēšanās darbosies 1075 vēlēšanu iecirkņi, no kuriem 954 vēlēšanu iecirkņi atrodas Latvijā, bet 121 vēlēšanu iecirknis – ārvalstīs.

Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali – Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale. Rīgas vēlēšanu apgabalā ietilps arī vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs.

Latvijas parlamentā ir 100 deputātu vietu. Katrā apgabalā ievēlamo deputātu skaitu nosaka CVK atbilstoši likuma nosacījumiem. 13. Saeimas vēlēšanās Rīgas vēlēšanu apgabalā jāievēl 35 deputāti, Vidzemes vēlēšanu apgabalā – 25, Latgales vēlēšanu apgabalā – 14, Zemgales vēlēšanu apgabalā – 14 un Kurzemes vēlēšanu apgabalā – 12 deputāti. Atjaunotajā Latvijā notikušajās parlamenta vēlēšanās arvien ir pieaudzis Rīgā iegūstamo deputātu mandātu skaits.

Par iekļūšanu Saeimā sacenšas 16 partiju un partiju apvienību deputātu kandidātu saraksti, kuros kopā iekļauts 1461 deputātu kandidāts.