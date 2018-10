Valsts prezidentam būs ļoti būtiska loma jaunās valdības veidošanā, uzskata Zatlers

Valsts prezidentam būs ļoti būtiska loma valdības veidošanas procesā, jo pastāv maza iespēja, ka partijas vienosies un atnesīs sarakstu ar 55 balsīm un savu Ministru prezidenta amata kandidātu, un Valsts prezidents varēs tikai teikt “paldies, esat labi pastrādājuši” un nominēt šo koalīcijas pārstāvi par premjera amata pretendentu, Latvijas Televīzijā sestdien sacīja kādreizējais Valsts prezidents Valdis Zatlers.

Viņš pauda, ka arī šoreiz balsis sadalīsies līdzīgi – tām partijām, kam parasti bijis daudz balsu, tām būs mazāk, bet tām, kas, nosacīti, ir "jaunās vai drusku pieredzējušās" partijas, tām būs līdzīgs balsu skaits.

"Visu izšķirs tas, kuras [partijas] spēs ātri vienoties. Pēc karstajām priekšvēlēšanu debatēm tas nebūs tik viegli. Varbūt dažas partijas ātri vienosies par zināmu bloku, tām būs vairāk balsu, un ar viņiem pārējiem nāksies rēķināties jau kā ar grupu. Bet vienalga, Valsts prezidenta loma būs ļoti liela," sacīja Zatlers.

Viņa vērtējumā, ļoti liela loma būs nākamā Ministru prezidenta personībai – "kurš spēs šos dažādi domājošos cilvēkus tomēr apvienot vienā koalīcijā, kuram ir tādas prasmes, tādas personiskās īpašības, kas spēj samierināt tos, kuri tikko ir plūkušies".

"Un sevišķi tie, kas ir jaunienācēji – viņi vēl nav pieraduši, ka viņiem būs jāsamierinās ar to, ka jāstrādā kopā ar to, kuru tu tikko esi no visas sirds kritizējis," sacīja Zatlers.

Viņš pieļāva, ka "var gadīties, ka Valsts prezidentam nāksies uzticēt valdības vadīšanu varbūt kādam no kādas partijas, kas nebūt nav ieguvusi vislielāko balsu skaitu, bet kuras kandidāts ir spējīgs šo darbu izdarīt".

Zatlera vērtējumā, pēc programmām skatoties, partijām ir daudz līdzīga un tās varētu vienoties par kādiem kopīgiem darbiem. "Visu jau izšķir personiskās attiecības, emocijas, personiskās ambīcijas. Daudziem būs ievēlēšanas eiforija (..) Tas ir emocionāls process un cilvēki ir pieteikušies piedalīties vēlēšanās kaut kādu motīvu vadīti (..)," sacīja eksprezidents.

Viņa skatījumā, ir svarīgi, lai Valsts prezidents paustu savu viedokli, kādu viņš grib redzēt šo valdības veidošanu jau pašā sākumā, prezidents liktu savus noteikumus, jo pretējā gadījumā, ja mums nav valdības līdz Jaunajam gadam, "mums ir lielas problēmas," sacīja Zatlers.

Jau vēstīts, ka sestdien notiek 13. Saeimas vēlēšanas.

Vēlēšanu iecirkņi balsotājiem ir atvērti no pulksten 7 līdz 20. Pavisam 13. Saeimas vēlēšanās darbosies 1075 vēlēšanu iecirkņi, no kuriem 954 vēlēšanu iecirkņi atradīsies Latvijā, bet 121 vēlēšanu iecirknis – ārvalstīs.

Saeimas vēlēšanās neizmanto iepriekš izveidotus vēlētāju sarakstus. Vēlētāji drīkst balsot jebkurā savai atrašanās vietai tuvākajā iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. 13. Saeimas vēlēšanās ārvalstīs izveidots 121 vēlēšanu iecirknis 45 valstīs. Visvairāk vēlēšanu iecirkņu ir ASV, Lielbritānijā un Vācijā.

Iecirkņu sarakstu var atrast šeit.