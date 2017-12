Jelgavā jaunais gads tiks sagaidīts divreiz

Jelgava, 27.dec., LETA. Jelgavā jauno gadu varēs sagaidīt divas reizes - 31.decembrī plkst.24 kopā ar visu Latviju un 25 minūtes pāri pusnaktij, kad jaunais 2018.gads iestāsies pēc Jelgavas laika, aģentūru LETA informēja Jelgavas pašvaldības iestādes "Kultūra" sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Biļecka.

Jaungada sagaidīšanas pasākuma rīkotāji skaidroja, ka Zeme, griežoties ap savu asi, diennaktī izdara vienu pilnu apgriezienu - ik pa brīdim šķērsojot kādu no meridiāniem. Latviju šķērso astoņi meridiāni, līdz ar to katrā no vietām laiks atpaliek no vidēji pieņemtā valstī. Tieši tāpēc Jelgavā Jaunā gada sagaidīšanas uguņošana mūzikas pavadījumā notiks plkst.00.25.

Savukārt jau no plkst.23 Pasta salā uzstāsies grupa "TirkizBand" un DJ Jānis Ķusis.