Первые десять суток августа были на 0,3 градуса теплее, чем третья декада июля. Средняя температура июля составила всего +16 градусов.
Максимальная температура в августе пока не превысила отметки +28 градусов, а холоднее всего было на рассвете 8 августа — всего +6 градусов.
Количество осадков в первой декаде августа составило 108% от нормы.
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