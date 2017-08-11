Средняя температура воздуха в первой декаде августа составила +17,8 градуса, и это самый высокий показатель с начала года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Первые десять суток августа были на 0,3 градуса теплее, чем третья декада июля. Средняя температура июля составила всего +16 градусов.

Максимальная температура в августе пока не превысила отметки +28 градусов, а холоднее всего было на рассвете 8 августа — всего +6 градусов.

Количество осадков в первой декаде августа составило 108% от нормы.

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