Средняя температура воздуха в июле составила +16 градусов, и это на 1,4 градуса ниже нормы. Предыдущий прохладный июль был в 2004 году, когда средняя температура воздуха составляла +16,3 градуса.
Самая высокая температура в июле составила +28,8 градуса и была зарегистрирована в последний день месяца в Даугавпилсе.
Самая низкая температура воздуха составила +3,2 градуса и была зарегистрирована 7 июля в Стенде. В целом в июле были побиты 18 и повторены четыре рекорда минимальной температуры воздуха.
Как отмечают синоптики, июль был уже четвертым месяцем подряд, когда температура воздуха в Латвии была ниже климатической нормы.
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