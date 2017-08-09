До субботы в Латвии продержится теплая и душная погода, местами пройдут грозовые ливни, а в воскресенье начнет поступать прохладный воздух, прогнозирует "Global Forecast System".

В четверг и пятницу ожидается облачность, местами пройдут дожди, а грозовые ливни возможны в основном на юго-востоке страны. Температура воздуха ночью составит +11..+18 градусов, днем воздух прогреется до +23..+28 градусов.

В субботу температура воздуха может достичь +30 градусов. В субботу и в ночь на воскресенье также возможные сильные грозы.

В воскресенье западный ветер принесет более прохладный воздух, максимальная температура составит +18..+23 градуса, местами ожидается дождь.

В начале следующей недели прогнозируется преимущественно сухая погода, с прохладными ночами и умеренно теплыми днями.

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