Ночью ветер будет слабым, в Курземе местами образуется туман. Температура воздуха понизится до +13..+18 градусов.
Днем максимальная температура составит +23..+27 градусов, на побережье на градус прохладнее.
В Риге ожидается переменная облачность, во второй половине дня небольшая вероятность дождя. Воздух прогреется до +25 градусов.
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