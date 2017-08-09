В четверг облачность усилится, местами пройдут дожди

LETA |





Foto: Shutterstock В четверг в Латвии усилится облачность, местами в центральной и восточной части Латвии пройдут дожди, возможны грозы. Ночью ветер будет слабым, в Курземе местами образуется туман. Температура воздуха понизится до +13..+18 градусов. Днем максимальная температура составит +23..+27 градусов, на побережье на градус прохладнее. В Риге ожидается переменная облачность, во второй половине дня небольшая вероятность дождя. Воздух прогреется до +25 градусов. Прогноз погоды: ежедневные новости о погоде, поиск прогнозов по городам, точная информация о температуре воздуха, скорости и направлении ветра, осадках и атмосферном давлении.

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