Оказывается, самый опасный участник дорожного движения в Эстонии, это отнюдь не молодой и безбашенный лихач на BMW. Это пенсионерка Валентина, которая ездит на Subaru Impreza.

За последние четыре с половиной года по вине Валентины произошло 20 страховых случаев, в связи с чем ее платежи по страховке составляют 1600 евро в год, пишет delfi.ee. Согласно официальным данным за период 2012-2017, Валентина совершила больше всего аварий в стране. Второе место в ”рейтинге страховых случаев” занимает машина, у которой всего 11 эпизодов.

Пользователи интернета окрестили автохулиганку "Субарик" и даже создали в Facebook специальную группу, в которой выкладывают фотографии с "проделками" Валентины.

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