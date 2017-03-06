Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!
ВИДЕО: Некогда мне в пробке стоять. "Хозяева жизни" на улице Лубанас(6)
Читатель DELFI Репортера стал свидетелем того, как водитель BMW X5 грубо нарушил правила на улице Лубанас. Пока остальные водители стоят на светофоре, BMW X5 лихо обгоняет их по встречке и поворачивает налево. "Хозяева жизни", - так прокомментировал увиденное читатель.
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.