На днях Олег чуть было не попал в аварию в районе Рижского пассажирского порта. Женщина за рулем Volvo, на котором красовался буковка "М", решила вдруг перестроиться. Причем не глядя.

"Рига, район Пассажирского порта. На правой полосе - Volvo. За задним стеклом значок "М", за рулем женщина, справа на пассажирском сидении тоже кто-то сидит (возможно, обучающий азам вождения родственник, так как дело было в воскресенье), - рассказывает Олег.

Впереди на светофоре "красный", качусь к нему "на нейтралке". Вдруг Volvo начинает перестраиваться прямо в меня... Тормознул. В принципе, ничего страшного. Но вот инструктор, если это было обучение, должен был научить обучаемого смотреть не только в зеркала, но и взглянуть в окно в сторону перестроения".

P.S.: "За лексику извиняюсь, не ожидал такого маневра".

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