Билет на рейс Лондон-Рига авиакомпании airBaltic профессор по физике Андрей Цеберс купил еще в марте. Однако, когда в день вылета, 20 июля, 69-летний мужчина собирался идти на посадку, ему сообщили, что рейс переполнен, поэтому улететь домой он сможет только завтра. Профессор считает подобное поведение по отношению к пассажирам пенсионного возраста неприемлемым.

В лондонский аэропорт Гатвик профессор c попутчиком прибыли за несколько часов до вылета. Когда объявили о начале посадке, путешественники отправились к своим воротам. Однако уже через пять минут их с еще двумя пассажирами попросили отойти в сторону.

По словам профессора, им пришлось час стоять, надеясь, что они все-таки попадут на свой рейс. Уже тогда возникли подозрения, что рейс переполнен, и места хватает не всем (речь идет о такой практике как "flight is overbooked", когда билетов продается больше, чем мест в самолете - прим. ред.).

"Вскоре двоих счастливчиков забрали на рейс, а мы остались стоять в полном неведении, что дальше. Связались с Ригой и выяснили, что у нас есть возможность получить компенсацию 400 евро. Еще через час нам выдали талоны на напитки, а еще через час рассказали о гостинице и о завтрашнем рейсе через Копенгаген из аэропорта Хитроу", - рассказывает Андрей Цеберс.

Однако по прибытии в Ригу профессора и его попутчика ждал еще один неприятный сюрприз. В центре обслуживания клиентов airBaltic им заявили, что за отмененный рейс заплатят всего 250 евро, так как расстояние полета меньше 1500 км. "Впрочем, после разбирательств, работницы все же приняли решение, что каждому из нас полагается по 400 евро. Особого восторга, после испорченной поездки и пережитого шока, честно говоря, это не вызвало. Немного порадовало лишь то, что airBaltic, благодаря Европейской регуле, будет наказан", - говорит профессор.

Кстати, с багажом тоже случилась накладка. Оказалось, что он не пришел. На следующий день (это была суббота) мужчине сообщили, что багаж нашелся и предложили самому за ним приехать, так как работающий в субботу курьер уже уехал.

В авиакомпании airBaltic принесли свои искренние извинения за доставленные неудобства. Руководитель по корпоративной коммуникации АО Air Baltic Corporation Алиса Бриеде подтвердила порталу delfi.lv, что пассажирам, согласно Европейской регуле, была выплачена компенсация в размере 400 евро.

В авиационной индустрии существует стандартная практика продавать дополнительные билеты с учетом того, что часть (в среднем 4%) пассажиров на рейсы не является. Такая практика дает авиакомпаниям возможность гарантировать более выгодные предложения для пассажиров. "Авиакомпании видят и анализируют исторические данные – сколько человек, в какие дни и на какие рейсы не явилось, и соответственно продают больше билетов. Мы хотим обратить внимание на то, что прогнозы таких исторических данных о рейсах в разное время и в разные пункты назначения могут отличаться и меняться, поэтому подобная практика применяется только к части всех рейсов" - рассказывает Алиса Бриеде.

airBaltic ежегодно перевозит почти 3 миллиона пассажиров и, согласно статистике, за 2016 год, всего 0,01% пассажиров или в среднем двум пассажирам из 10 000 приходилось менять планы путешествий именно из-за переполненного рейса. "Путем усовершенствования системы продаж дополнительных билетов, мы надеемся в будущем уменьшить количество таких случаев", - отметила Бриеде.

Если авиакомпания не может найти достаточное количество добровольцев, airBaltic, рассматривая доступную информацию, отказывает в посадке и предлагает клиенту ближайший доступный рейс. Клиенту выплачивают компенсацию, а также, при необходимости, обеспечивают гостиницей и питанием.

В свою очередь профессор Цеберс уверен, что отказ пенсионеру в полете может спровоцировать непрогнозируемые последствия, поэтому данную практику необходимо применять к молодым людям, которые физически и морально сильнее. Кроме того, он считает, что пассажиры должны заранее знать, что на их рейс продается больше билетов.

"Если уж airBaltic, используя свое положение монополиста в Рижском аэропорту, применяет практику flight is overbooked, то предприятие должно информировать об этом пассажиров еще до покупки билетов. Также пассажирам необходимо выдавать инструкцию, в которой будет сказано, что делать в такой ситуации в каждом конкретном аэропорту", - уверен профессор.

Напомним, что в начале июля произошла похожая история. Тогда из-за переполненного рейса читателю было отказано в полете рейсом в Санкт-Петербург, который также выполняла компания airBaltic.

Более подробно о порядке выплаты и размерах компенсаций можно почитать ЗДЕСЬ.

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