В редакцию DELFI Репортера за помощью обратился рижанин Михаил. Два года назад ему заменили старый электросчетчик на "умный", который дистанционно отсылает показания продавцу электроэнергии. Сразу после этого, по словам читателя, он стал должником. А на днях Elektrum пригрозил отключить в квартире свет и прислать компанию по взысканию долгов, если клиент все не оплатит.

"В нашей квартире без нашей просьбы или заявления, без какого-либо предупреждения старый электросчетчик был заменен на так называемый "умный", который можно контролировать на удалении. При этом нам не дали квитанцию, бумагу, подтверждение, фотокопию, бумажку, написанную от руки, или любой другой документ, который подтверждал бы данные старого счетчика и показания нового, - рассказывает Михаил.

Мы просто увидели новый счетчик, какие-то цифры и моментально стали должниками. Сначала нам "приписали" долг 60 евро, потом 150 евро, а потом и вовсе 250 евро. Ежемесячно в течение почти двух лет нам приходят счета на суммы от 49 и до 65 евро! Плюс откуда-то намотанный долг.

Все это время мы платили эти огромнейшие деньги, отказывая себе в некоторых необходимых вещах. И это за маленькую однокомнатную квартирку, в которой живет экономный мужчина 55-ти лет, не балованный жизнью и доходами, и 17-летний мальчишка, знающий цену всему, кстати, весь день занятый в техникуме, качалке или скейтпарке.

Почему не писали вам раньше? Всё просто – не было сил. День в попытках заработать и других заботах, вечером перед сном четкий план под названием "вот завтра встану и напишу", а завтра, оказывается, что-то важнее или просто не думается.

Все началось с недавней смс-ки от Elektrum с угрозой отключить свет, если не заплатим. Долгов нам насчитали почти 400 евро. Я с сыном в этот день приехал в "Альфу" в счастливых планах купить что-то ребёнку на весну, ну и себе что-нибудь. А тут… не купили ничего. Пошли в банк и отдали 200 евро, все что было… Не помню, о чем мы тогда думали, о чем говорили, как ехали домой…

Решил поинтересоваться и узнал, что, например, у наших знакомых в Ане, точно в такой же однокомнатной квартире со старым бойлером, холодильником и стиральной машиной плюс компьютер и телевизор "наматывается" до 20 евро в месяц. У других знакомых квартира в Кенгарагсе, где живет четыре человека. Бойлер, который греет воду почти без остановок, вся техника, два компьютера, пол в ванной с подогревом - счёт 60 евро.

Я только что позвонил своему соседу сверху, у которого точно такая же квартира, бойлер, холодильник, стиральная машина, телевизор, постоянно работающий компьютер, целый день музыка… У него счет 25 – 30 евро в месяц.

У нас однокомнатная квартира, в которой новый небольшой холодильник и новый бойлер, которые работают в экономном режиме и экономны сами по себе. Ноутбук работает на батарее, которая заряжается при выключенном компьютере. Свет почти не горит (какие-то минуты в день независимо от времени года), стиральная машина экономная и работает на малом времени и температуре. При этом счет пришёл на 67 евро 69 центов! На сегодняшний день навязанный нам долг остался 175, 16 + 67, 69 = 242, 85 евро. Плюс появилась какая-то фирма по взысканию долгов.

Сейчас дошёл, по логике, до просьбы, а о чем толком просить не соображу. Очень хочется, чтобы это издевательство прекратилось. Чтобы Elektrum сделал перерасчет и если даже не вернул мной переплаченные деньги, то хотя бы начал присылать адекватные счета".

P.S.: Часто хочется спросить у дам и господ из Latvenergo, почему и за что я отругал ребенка, который передержал свет на кухне, перелил горячую воду в душе, пере…

Sadales tīkls: счетчик установили, клиента проинформировали

На данный момент "умные" электросчетчики установлены на более, чем 280 тыс. объектах, а в 2023 году они будут уже у всех клиентов по всей Латвии. Например, в этом году планируется установить 110 тысяч новых приборов.

В АО Sadales tīkls сообщили, что по конкретному адресу на улице Бирзес старый счетчик был заменен 27 ноября 2014 года, и что клиенту оставили все показания. "Если во время замены счетчика клиента нет дома, ему оставляют оповещение в почтовом ящике или у самого счетчика. В нем указан сам факт замены счетчика, а также показания старого и нового приборов. Одновременно показатели отсылаются торговцу электроэнергией, - рассказывает представитель Sadales tīkls Татьяна Смирнова.

По ее словам, сейчас процесс коммуникации с клиентами улучшен. Клиентов стали заранее предупреждать о запланированной замене счетчика по телефону или отсылая смс. Если у компании нет номера телефона клиента, то соответствующая информация отсылается на электронную или обычную почту. Если во время замены счетчика, клиент находится дома, показатели старого и нового счетчика передаются ему в руки. Если его дома нет – показания оставляют в почтовом ящике или у счетчика, а также отсылают клиенту на электронную почту и в виде смс.

"Умный" счетчик начинает работать не сразу. С момента установки проходит несколько месяцев, пока компания тестирует систему – все это время клиент по старинке должен сам сдавать показания. Когда прибор готов к работе, Sadales tīkls отсылает соответствующую информацию торговцу, который должен проинформировать клиента.

Что касается квартиры Михаила, то "умный" счетчик начал работать в марте 2015 года, о чем АО Sadales tīkls проинформировал торговца электроэнергией. "С этого момента Sadales tīkls ежемесячно отправляет торговцу электроэнергией цифры, в свою очередь, тот выставляет клиенту общий счет", - говорит Татьяна Смирнова.

Следить за потреблением электроэнергии владельцы "умных" счетчиков могут на домашней странице своего торговца или на сайте www.e-st.lv.

Latvenergo: всегда можно договориться!

В компании Latvenergo, сославшись на защиту интересов клиента, заявили, что не могут раскрывать сумму долга Михаила, однако, пояснили, откуда он появился. "Клиент до весны прошлого года рассчитался за выровненный платеж, а потом отказался от него. Таким образом, в его счет включена неоплаченная (но израсходованная) разница от выравненного платежа, а также фактическое потребление электроэнергии на тот момент. С оплатой долга клиент тянул, дальнейшие платежи производились нерегулярно и с большим перерывом в конце прошлого года, при этом в зимние месяцы потребление электроэнергии выросло", - рассказывает пресс-секретарь Latvenergo Ивита Бидере.

Что касается опасений клиента относительно некорректных показаний нового счетчика, то мы связались с компанией Sadales tīkls и договорились, что в присутствии клиента счетчик будет проверен. Мы также призываем клиента проверить свое электрооборудование – нет ли поломки, из-за которой происходит повышенное потребление электроэнергии".

В компании также отметили, что клиента отключают от услуг или передают его долговые обязательства кредитным учреждениям в том случае, если клиент не платит длительное время. "Срок оплаты счета Elektrum составляет один месяц. И это гораздо больше, чем у других торговцев (у некоторых это, например, 12 дней). К тому же если появились затруднения с оплатой, человек всегда может обратиться в пункт обслуживания клиентов и договориться о плане погашения задолженности. Таким образом, даже в ситуации, когда клиент длительное время не платит за полученную услугу, решение можно найти, не ожидая, пока действительно отключат свет или передадут дело фирме по взысканию долгов", - говорит Татьяна Смирнова.

Ну а пока Михаилу советуют сделать следующее:

1. Так как у клиента установлен "умный" счетчик, то он может зарегистрироваться на портале elektrum.lv и следить за потреблением электричества – в какие моменты объем снижается или наоборот растет, и кто из электроприборов "крадет" электричество.

2. С таким потреблением электроэнергии как у клиента, стоит изучить другие предложенные продукты.

3. В случае вопросов звонить по бесплатному информационному номеру обслуживания клиентов 80200400.

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