Один деньги проиграл в автоматы, второй исчез, прихватив с собой инструменты. Читатель DELFI Репортера поделился историей о том, как он делал в квартире ремонт и дважды стал жертвой мошенников. Свои услуги они рекламировали на портале ss.lv, выдавая себя за опытных мастеров.

"Просадил" в автоматы 1000 евро

Летом прошлого года Сергей купил квартиру, в которой нужно было сделать ремонт. "Так как строители знакомых были заняты, было решено обратиться к порталу ss.lv, благо там ремонтников очень много. Созвонились с несколькими. Пришли, посмотрели, кто-то составил смету, кто-то просто сказал, сколько это будет стоить. В конце концов, остановили свой выбор на 36 летнем мастере по имени Дмитрий, - рассказывает Сергей.

Этот человек взял у нас 1000 евро якобы на ремонт и материалы. На этом ремонт встал. Как позже выяснилось, он проиграл эти деньги в аппараты - в этом он признался в полиции, куда мы его сами отвели.

В полиции на этого человека уже до нас были заявления аж с 2013-го года. Также у него оказался условный срок за какие-то деяния ранее. В Курземском отделении полиции, куда мы обратились, очень обрадовались этому человеку, сказали, что они давно его искали. Правда, непонятно как они его искали, если на протяжении трех лет он выставлял свои объявления на ss.lv и обманывал людей. После признательных показаний Дмитрий был благополучно отпущен домой. Заявление было подано еще в сентябре, но, чем все закончилось, мы до сих пор не знаем".

Оставил одежду, забрал инструмент и пропал

Ремонт нужно было закончить, и Сергей с женой снова принялись искать мастера. И снова на портале ss.lv. На этот раз их выбор пал на некого Сергея. "Сначала все было нормально, он что-то делал. Мы составили договор, где прописали сумму за работу и сроки, он подписался, - рассказывает Сергей.

Однако со временем мы начали замечать, что работа делается далеко некачественно. Сергей сказал, что все исправит. Платили мы ему в конце каждой недели по 400 евро, как было прописано в договоре. Для работы ему также нужен был инструмент, который был куплен на наши деньги".

"Когда до сдачи квартиры оставалась неделя, он просто пропал и перестал отвечать на звонки. С собой он прихватил купленный нами инструмент и выданные ему ключи от квартиры".

Супруги снова обратились в полицию. И снова сюрприз. "Мы узнали, что у Сергея был реальный тюремный срок. За что, остается только догадываться. Заявление у нас приняли, но сразу предупредили: навряд ли что-то получится, особо не надейтесь, таких дел очень много. Теперь каждый раз, когда мы звоним и интересуемся, как идет расследование, получаем все тот же ответ - тайна следствия", – рассказывает пострадавший.

Как не стать жертвой мошенника

По неофициальной информации, в отношении Дмитрия начато пять уголовных дел по статье мошенничество. По последнему он проходит в качестве подозреваемого, это значит, что против "мастера" собрано достаточно улик. Второй ремонтник — Сергей и вовсе объявлен в розыск. На его счету два открытых уголовных дела и тоже за мошенничество.

По словам читателя, ни у него, ни у его жены при общении с псевдостроителями не возникло никаких подозрений. "Красиво говорили, рассуждали как знающие люди. Даже свой какой-то инструмент был, правда, не весь, что нужен для ремонта и самый дешевый, но все-таки. А этот Сергей так вообще рассказывал, что много где работал за границей – и в Швеции, и в Голландии. Обещал даже показать рекомендации, но так и не донес", - вспоминает читатель.

В правилах пользования сервисом объявлений ss.lv сказано, что "компания, администратор, равно как и владелец сервиса объявлений не несут ответственности за содержание объявлений". То есть выбирая мастера по объявлению, вы полностью берете ответственность за последствия на себя.

К сожалению, ни один договор не может уберечь от встречи с мошенниками, однако его наличие сильно поможет в ходе разбирательств в суде или полиции. Кстати, не спешите выкидывать и расписку, если таковая имеется. Она, конечно, не имеет такой юридической силы как договор, однако если там есть личные данные и подписи, то она также служит подтверждением взятых обязательств.

"Объявления на ss.lv не уменьшаются, а лишь прибавляются. А это значит, что таких мошенников все больше и больше, и они знают, что полиция их особо не ищет. Понимаю, что деньги нам не вернут, но, может, после моей истории люди не будут искать этих горе-строителей на ss.lv и обманутых людей станет меньше! Да и заодно полиции будет меньше работы, а то они и так все по уши в работе, как нам сказали", - говорит Сергей.

P.S.: "Ремонт закончили – что-то сами сделали, что-то другие мастера. В этот раз брали отдельно - сантехника, электрика, плиточника".

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