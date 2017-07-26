Отдыхающая в Юрмале российская гражданка Валерия прислала видео, на котором группа мужчин помогает машине Службе неотложной медицинской помощи выбраться из песка. По словам Валерии, видео было снято вечером 25 июля, напротив известного ресторана "36-я линия".

Наша российская читательница утверждает, что ресторан был забит до отказа посетителями, наслаждавшимися ужином в бликах неповторимого юрмальского заката, когда у воды остановилась и начала буксовать "скорая".

Первым попавших в беду медиков заметил муж Валерии и побежал к машине. За ним сразу же вскочили российские граждане, сидящие за соседним столиком.

В итоге, по словам Валерии, неотложку с третьей попытки удалось вытащить интернациональной команде, состоящей из россиян, американцев и местных жителей.

"Это было так красиво, волнительно и трогательно", - пишет автор видео - "что у меня автоматически защипало в носу. Ведь я своими глазами наблюдала доказательство, что никаким политикам не удастся нас поссорить. Мы сильнее и умнее их в сто раз. Пусть зарабатывают на чём-то другом, потому что на наших слабостях – не выйдет!"