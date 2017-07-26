Наша российская читательница утверждает, что ресторан был забит до отказа посетителями, наслаждавшимися ужином в бликах неповторимого юрмальского заката, когда у воды остановилась и начала буксовать "скорая".
Первым попавших в беду медиков заметил муж Валерии и побежал к машине. За ним сразу же вскочили российские граждане, сидящие за соседним столиком.
В итоге, по словам Валерии, неотложку с третьей попытки удалось вытащить интернациональной команде, состоящей из россиян, американцев и местных жителей.
"Это было так красиво, волнительно и трогательно", - пишет автор видео - "что у меня автоматически защипало в носу. Ведь я своими глазами наблюдала доказательство, что никаким политикам не удастся нас поссорить. Мы сильнее и умнее их в сто раз. Пусть зарабатывают на чём-то другом, потому что на наших слабостях – не выйдет!"