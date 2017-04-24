На днях Василий сдал машину в автосервис и поехал в центр на маршрутке. По дороге он обратил внимание на то, что в салоне отсутствует молоточек для аварийного выхода, тот самый, которым в случае аварии можно разбить стекло и выбраться наружу. "Когда на прошлой неделе в Агенскалнсе столкнулись две маршрутки, спасатели, используя гидравлические инструменты, помогли пассажирам выбраться наружу. Спрашивается, а разве в маршрутках больше нет аварийного выхода?" - задается вопросом читатель.

"Я довольно редко пользуюсь общественным транспортом, но на днях оставил автомобиль в автосервисе и поехал в центр на маршрутке, - рассказывает Василий. - Внутри, что хорошо, все сидения оборудованы ремнями безопасности (жаль только поясными - трехточечные более безопасные), но пристегнулся лишь я один.

Выйти из маршрутки через задние двери невозможно - они плотно закрыты сидениями последнего ряда. Но аварийный выход предусмотрен, о чем свидетельствует наклейка на боковом окне.

Однако! Чтобы через аварийный выход выйти, нужно как минимум разбить стекло. Но чем же его разбивать? Может, смартфоном? Или локтем? Или одолжить у какой-нибудь дамы туфлю и каблуком? Для этого существуют специальные молоточки. В маршрутке есть крепление для этих молоточков и наклейка с инструкцией. Только вот сами молоточки отсутствуют! Вероятно, их убрали из-за того, что их легко украсть. Но разве так сложно прикрепить, например, антивандальный железный тросик? Чтобы при необходимости молоточек можно было снять и замахнуться, но унести с собой никак.

Представьте, если в ДТП случится возгорание! Уже не будет времени ждать, пока приедут спасатели и тебя вытащат..."

В компании Rīgas mikroautobusu satiksme рассказали, что молоточки для аварийного выхода специально убрали с глаз долой. "Первоначально они располагались в салоне на видном месте, чтобы в случае дорожно-транспортного происшествия пассажиры могли разбить стекло и выбраться наружу через аварийный выход. Однако RMS столкнулся с серьезной проблемой - молоточки "мистическим образом" стали пропадать", - рассказывает представитель Rīgas mikroautobusu satiksme Майя Лаздиня.

Предприятие снова и снова закупало новые молоточки, а они снова и снова исчезали. Таким образом, RMS столкнулся с дополнительными тратами, кроме того, сохранялся риск того, что когда молоточек действительно понадобится, его просто может не оказаться на месте. "В связи с этим было принято решение, что впредь они будут находиться рядом с водителем, а не на видном месте в салоне. Пассажиры могут не беспокоиться - молоточки для аварийного выхода имеются во всех маршрутных микроавтобусах RMS", - говорит Майя Лаздиня.

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