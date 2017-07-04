Похоже, поджигатели стационарных фоторадаров поменяли место дислокации, или же у них появились последователи. В апреле DELFI Репортер сообщал о сгоревшем фоторадаре в Яунмарупе. И вот новый случай. На сей раз в Юрмале. Почерк похожий - сначала подожгли покрышки, от которых вспыхнул фоторадар.

В ночь на 4 июля Юрмальский участок Государственной полиции получил информацию о том, что на шоссе Рига-Вентспилс, у канала Варкалю, по направлению из Спуньциемса в Ригу, неустановленные лица подожгли стационарный фоторадар.

"Факт поджога зафиксирован в 1:09 - были подожжены покрышки, которые неизвестные разложили у основания фоторадара. Общая площадь горения составила один квадратный метр", - сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

В связи со случившимся полиция возбудила уголовный процесс по части второй статьи 185-й Уголовного закона - за намеренную порчу чужого имущества, если она совершена путем поджога. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Полиция призывает откликнуться очевидцев случившегося. Всех, кто располагает какой-либо информацией просят звонить по номерам: 67075111, 67075145 или 110.

Отметим, что за последние несколько месяцев это уже третья атака на стационарные фоторадары. В апреле его подожгли в Яунмарупе. Вызов поступил в 23.55. Горел стационарный фоторадар и находившиеся рядом покрышки на площади один квадратный метр.

12 июня атака на фотордар была совершена уже в Марупе. Впрочем, в этот раз обошлось без поджога. Неизвестный просто закинул на стационарный фоторадар покрышку, тем самым "нейтрализовав" его.

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