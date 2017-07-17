Катамаран Zingarella, который в воскресенье на Хапака гравис задел мачтой линию высоковольтного напряжения и загорелся, после спасения людей и тушения пожара затонул. Портал Delfi предлагает снятые очевидцем видео и фотографии с места происшествия.

Сигнал о пожаре поступил в ГПСС в 16:35. С катамарана были спасены и госпитализированы 12 человек. Пожар удалось ликвидировать в 19:18, после этого катамаран затонул.

Капитан катамарана грубо нарушил правила судоходства, заявил директор Бюро расследования несчастных случаев и инцидентов на транспорте Ивар Альфред Гавейка. Капитан на катамаране с 14-метровой мачтой проходил там, где разрешенная высота составляет 8 м и размещены предупредительные знаки. Задетая катамараном линия электропередачи упала и отключилась. В результате Болдерая на несколько часов осталась без электричества.

В понедельник пятеро пострадавших пассажиров катамарана, двое взрослых и трое детей, продолжали лечение в отделении интенсивной терапии.