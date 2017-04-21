ФОТО: Желтый Ferrari теперь с эстонскими номерами и паркуется на стоянке для инвалидов

12 апреля эксклюзивный суперкар Mansory 4XX Siracusa Spider был зарегистрирован в Эстонском регистре транспортных средств. То есть в Латвийском регистре он пробыл неполную неделю (с 5 апреля). "Почему Ferrari был перерегистрирован у наших соседей?" - задается вопросом Delfi Auto. Одна из версий - потому что в Латвии суперкару выдали техосмотр всего на полгода с припиской "Временный ввоз. Запрещено регистрировать в Латвии". Возможно, это произошло, потому что счастливый обладатель желтого Ferrari не смог предоставить сертификат на модификацию автомобиля. В свою очередь, в Эстонии водителю на техосмотр только через три года - в мае 2020 года.

Разглядывая свежие фотографии в интернете, можно видеть, что суперкар по-прежнему "пользуется популярностью" у полиции. Кроме того, за тот неполный месяц пока эксклюзивный автомобиль находится в Латвии, он изрядно поцарапал диски. А еще - именно этот Ferrari был замечен на инвалидной парковке у аэропорта "Рига".

Foto: twgpd / BMWPower.lv

А вот еще одно интересное видео в продолжение темы. Судя по разговору водителя и пассажира, последнего в рижском аэропорту на эксклюзивном авто встретил никто иной как Кари Варлоос, занимающий пост члена правления в эстонской компании Starbright, которой собственно и принадлежит суперкар. Своей основной сферой деятельности Кари Варлоос называет криптовалюту OneCoin, предупреждения о которой не раз распространяла Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК), поскольку считается, что OneCoin действует по принципу финансовой пирамиды.

Также стало известно, что владелец эксклюзивной Ferrari планирует принять участие в авторалли для богачей "Gumball 3000" в составе команды Team Tsar. Судя по фотографиям в социальной сети Facebook, в этой команде также значится модифицированный Lamborghini Huracan Spyder, который был зарегистрирован в Эстонии ровно год назад.

DELFI уже сообщал о том, что Mansory Ferrari 4XX Siracusa Spider может похвастаться новыми передним бампером с агрессивными сплиттером и воздухозаборниками, боковыми юбками и задним диффузором с уникальным антикрылом, украшенными акцентами в цветах итальянского флага. Из других особенностей стоит отметить карбоновые зеркала заднего вида, новые светодиодные дневные ходовые огни и облегченные колесные диски, обернутые спортивными шинами.

В моторном отсеке скрывается 3,9-литровый двигатель, отдача которого повышена до 790 л.с. (581 кВт) и 870 Нм крутящего момента. Разгон 0-100 км/ч занимает 2,9 секунды, а максимальная скорость – 341 км/ч. Лучшей управляемости помогает заниженная на 20 мм подвеска.

Сколько может стоить такой автомобиль? Mansory не публикует его цену. Однако цена Ferrari 488 Spider, на базе которого построен суперкар, начинается от 290 тысяч евро.

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