Руководство комплекса отдыха Cinevilla не считает себя виноватым в несчастном случае, который произошел на территории киногородка, но готово оплатить пострадавшим часть медицинских издержек.

"Пока с нами связалась только одна женщина - с платформы упала ее сестра, приехавшая в Латвию из Санкт-Петербурга. И хотя мы не признаем своей вины в случившемся, так как с нашей стороны были предупреждения о том, что забираться на декорации запрещено, тем не менее, мы готовы оплатить этой женщине расходы на машину скорой помощи и лекарства. Мы предложили ей приехать к нам и обсудить этот вариант", - рассказал менеджер Cinevilla Марекс Дамбис.

По его словам, в случае если у пострадавшей стороны имеются материальные претензии другого рода, то их должна покрывать страховая компания или же стоит обращаться в суд.

ЧП такого рода в киногородке Cinevilla происходит впервые, поэтому все немного растеряны. "Я постоянно в зоне доступа, со мной всегда можно связаться по телефону. Если к нам в течение ближайших двух-трех дней не обратятся пострадавшие, то мы намерены сами посетить больницу и справиться об их здоровье", - говорит Марекс Дамбис.

Как уже сообщалось, в воскресенье, 9 июля, результате обрушения декораций в киногородке Cinevilla пострадали пять человек, в том числе дети. Все они упали с высоты 3-4 метра. Взрослые с переломами были доставлены больницы, дети отделались испугом и царапинами.

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