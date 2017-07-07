О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.
DELFI вновь публикует имена людей, которых ищет передача "Жди меня", Многонациональная служба поиска людей и Мартиньш Зиебергс.
Борисова Людмила (1956 г.р.) - тебя ищет сын Борисов Андрей: "Я родился в 1988 году. Моя мама может проживать в Екабпилсе".
Юрьевич Петр Николаевич (1959 г.р.) - тебя ищет сын Марьян: "Последняя встреча была в 1982 году".
Гаврилова Илона Юрьевна (1986 г.р.) - тебя ищет тетя Куренкова Татьяна Викторовна: "Связь пропала в 2006 году".
Чернявский Игорь Яковлевич (1960 г.р.) - тебя ищет Параценко Ирина.
Васмут Евгений (1960 г.р.) - тебя ищет дочь Жеребьёва Валерия Викторовна: "Отец даже не знает, что у него есть внук, которому уже два года".
Никандров Виктор Александрович (1951 г.р.) - тебя ищет дочь Иванова Анастасия Викторовна.
Шельбург Владислав Юрьевич (1972-73 г.р.) - тебя ищет дочь Богатырёва Диана Владиславовна.
Пригода Валерий Николаевич - тебя ищет дочь Пригода Кристина: "Очень хочу найти своего папу".
Уланова (Китаева) Светлана - тебя ищет подруга Лариса Кузьменко (Полянина).
Сергей Жилинскис (1980 г.р.) - тебя ищет сестра Марите Началова (Жилинска): "Братик, отзовись!"
Родственники из Азербайджана ищут своих родных: Казымов Марик Мамед оглы и Казымов Рафаел Мамед оглы: "Их отец Казымов Мамед Салим оглы". Абдулаев Теймур Низами оглы (1981 г.р.): "Его маму зовут Семенова Вера". Каримов Сахид Мамед оглы (может проживать в Салдусе).
Назарова Вахиф Сахиб оглы (1965 г.р.) - тебя ищут родные.
Дьячук Валерий Павлович (1962 г.р.) - тебя ищут сестра Светлана Семменько и дочери Ирина Дьячук и Екатерина Дьячук: "Может проживать в Екабпилсе".
Усачева Александра (1982 г.р.) - тебя ищет отец Юлиус Шелленберг: "Последняя весточка пришло с города Рига, Плявниеки".
Семенова Неонила Сафроновна (1935 г.р.) - тебя ищет дочь Алена Стремилова: "Мама проживала в Даугавпилсе. Работала на химзаводе крутильщицей.Также ищу своих братьев и сестер".
В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.