ФОТО: Модель Playboy устроила себе невероятно красивую свадьбу

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Foto: Vida Press Модель журнала Playboy и звезда реалити-шоу Survivor: South Pacific Микаила Уингл, которая в середине марта вышла замуж за бизнес-консультанта Майкла Стаффа, называет свою свадьбу магической. Попавшие в прессу снимки подтверждают, что церемония была на самом деле потрясающей и необычной. Свадьба 27-летней модели и 40-летнего бизнесмена прошла в Новом Орлеане. По признанию невесты, в церемонии были соблюдены старые традиции, что сделало ее особенной.

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