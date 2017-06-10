Хаммонд ехал на прототипе электрокара, который был построен для съемок во втором сезоне шоу.

Согласно сообщению, несмотря на то, что автомобиль практически разрушен, Хаммонд серьезно не пострадал.

Лишь в мае популярный британский телеведущий пообещал своей семье навсегда отказаться от выполнения смертельных трюков. Это произошло после того, как он снова попал в серьезную аварию на съемках Grand Tour. 11 лет назад он впадал в кому из-за неудачного трюка.

Ранее сообщалось, что новое шоу Кларксона Grand Tour стартовало на онлайн-канале Amazon Prime. В первом эпизоде действие происходитло в солнечной Калифорнии, а ведущие тестировали на автодроме три гибридных гиперкара: Porsche 918 Spyder, McLaren P1 и Ferrari LaFerrari, которые стоят около €1 млн каждый, устанавливая в итоге прямую взаимосвязь между скоростью этих машин и свойствами подошвы обуви, попутно отпуская остроты на грани фола.