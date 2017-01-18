На YouTube набирает популярность канал "Саранча" московской пенсионерки Любови Абрамовой.

В своем первом ролике, снятом совместно с дочерью Аллой, женщина рассказала, что планирует снимать видео для зрителей в возрасте. Пенсионерка также объяснила, что решила назвать канал "Саранча", потому что не переносит "официальщины" и ассоциирует себя с прыгающим повсюду насекомым.

Любовь практически каждый день выкладывает ролики, в которых рассказывает о своей повседневной жизни и делится домашними лайфхаками. Кроме того, женщина любит рассказывать на камеру разные истории и зачитывать отрывки собственного сочинения.

Самый популярный ролик на канале пенсионерки — первый совместный с мужем опыт поедания роллов. Эксперимент посмотрели почти 300 тысяч пользователей.

Помимо мужа, в роликах пенсионерки принимают участие ее дочь Алла, внучка Маруся и йоркширский терьер Женька. На канал Любови подписаны более 16 тысяч человек.