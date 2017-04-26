Жителя американского города Сэнфорд в штате Северная Каролина не узнала собственная собака, когда он вернулся сильно похудевшим после пятинедельного отсутствия. Шейн Годфри был вынужден провести это время в больнице, передает WBTV.

В медучреждение мужчина попал из-за осложнений, вызванных гриппом. Годфри даже был при смерти. За время болезни и лечения он потерял более 22 килограммов.

Когда американец пришел домой, пес по кличке Вилли сначала стал лаять, потом принюхался и, опознав хозяина, напрыгнул на него, буквально сходя с ума от радости.

"Когда вы потеряли столько веса, что ваша собака должна понюхать вас, чтобы понять, кто вы", — написал Годфри в Facebook, выложив видео с реакцией Вилли.

Американец взял к себе четвероногого друга чуть больше года назад — мужчина нашел животное на своем крыльце и не мог оставить его на холоде.