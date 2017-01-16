Пышнотелая американка Лиззи Хоуэлл прославилась в соцсетях благодаря фотографиям и видео своих балетных тренировок, пишет Daily Mail.

Онлайн-слава пришла к 15-летней жительнице города Милфорд (штат Делавэр) после ролика, в котором подросток выполняет 11 фуэте подряд. Хоуэлл опубликовала клип в Instagram еще в ноябре 2016 года, однако юзеры обратили на него внимание лишь на днях.

Ролик с фуэте просмотрели более 130 тысяч раз. На аккаунт Лиззи теперь подписаны более 36 тысяч человек.

Хоуэлл рассказала, что занимается балетом с пяти лет. В декабре она была задействована в местной постановке "Щелкунчика".

Девушка призналась, что получает много негативных посланий через соцсети, но старается относиться к хейтерам с юмором. Так, по признанию Лиззи, она очень смеялась, когда один из подписчиков написал про ее фуэте: "Ребята, вот так и возникают торнадо".

"Неважно, сколько я вешу. Главное — моя страсть к танцам", — заявила Хоуэлл. При этом девушка отметила, что старается похудеть, поскольку понимает, что это поможет ей стать лучшей танцовщицей и укрепить здоровье.