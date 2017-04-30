Многие девушки не могут представить свои будни без социальных сетей. Но если большая часть женщин ограничивается публикацией селфи, то есть и такие, кто специально провоцирует и привлекает поклонников соблазнительными кадрами.
"Delfi Izklaide" представляет восемь самых популярных латвийских девушек в Instagram, которые откровенно делятся с пользователями соцсетей своими фотографиями и гордятся внешними данными.
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