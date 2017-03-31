Живущая в Великобритании модель Александра Кефрен продала свою девственность за 2,3 млн евро.

Уроженка Румынии Александра Кефрен несколько месяцев назад стала героиней британских таблоидов, заявив, что хочет продать свою девственность не менее, чем за миллион евро. При этом девушка заверяла, что деньги ей нужны для того, чтобы поступить в Оксфорд и помочь семье сохранить жилье - в противном случае родных Александры выставили бы на улицу. Кефрен также говорила, что не хочет, чтобы близкие знали о ее решении, однако соглашалась участвовать в различных телешоу. Правда, позднее СМИ представили иную версию - выяснилось, что родители модели имеют вполне достойный доход и никто никуда их выселять не собирается.

На днях стало известно, что девушке удалось найти покупателя, причем сумма сделка превысила первоначальные ожидания - выставленный на аукцион лот за 2,3 миллиона евро приобрел бизнесмен из Гонконга, имя которого осталось неизвестным.

Чтобы сделка прошла без осложнений, Александра обратилась с эскорт-агентство, уже имеющее опыт подобных аукционов. Кефрен уже пообщалась с покупателем, а на встречу с ним ее проводит сотрудник агентства - чтобы убедиться, что девушке ничто не угрожает. За свои услуги агентство берет 20 процентов.