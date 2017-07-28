Проза Эдуарда Овечкина - а вышла уже его третья книга "Акулы из стали. Аврал" - прямой потомок замечательных военно-морских рассказов Виктора Конецкого и Александра Покровского ("Расстрелять", "72 метра" и др.). Она читается в радость и печалит без уныния. Её строчками движет подлинный русский реализм, у которого, как мы знаем, нет запретных тем, зауми и показного блеска, а есть события, люди и рассказчик.

Никто, даже из людей служивших, толком не знает, кто такие подводники. Что уж говорить о людях подозрительно гражданской внешности? Как и зачем они туда идут? Чем занимаются в то время, когда не щурятся навстречу соленому ветру? Как проводят свободное время? У них вообще оно бывает? Что, правда, они никогда не болеют? А психика страдает? А деформируются в машины из стали и крови или все-таки остаются обычными людьми? Да из одних вопросов можно написать небольшую повесть! А пока такой повести нет, вот – берите и читайте этот сборник рассказов. Технически он третий, но все книги автономны, и изучать их можно в любом порядке. Отчего они юмористические, если тема такая серьезная? А знаете, иногда (на самом деле почти всегда) засмеяться – единственный способ не сойти с ума.

"Рассказы Овечкина более всего напоминают дневниковые записи - тем и ценны, – отмечает Александр Покровский, автор знаменитого романа "Расстрелять". - Писатель ничего не придумывает, он записывает то, что видит вокруг. Увиденное вокруг, в случае подводника, подчас богаче самого богатого воображения".

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