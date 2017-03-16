Эксперты предполагали, что за альбом, найденный в апреле 1945 года в спальне жены Гитлера Евы Браун, можно выручить около 15 тысяч фунтов стерлингов (около 18,3 тысячи долларов). Представитель аукционного дома Тим Харпер заявлял, что в альбоме собраны "очень личные фотографии".

Ранее альбом принадлежал коллекционеру, фамилия которого не называется. Снимки из него никогда не публиковались. Как стало известно, обнаружил альбом в бункере Гитлера советский солдат, который затем передал его британскому фотографу Эдварду Дину и журналисту Ричарду Димблби.

На снимках был запечатлен как сам Гитлер, так и его ближайшие соратники - Йозеф Геббельс, Герман Геринг и Генрих Гиммлер.

Интерес к торгам проявили покупатели из Великобритании, Соединенных Штатов, Германии, Китая и других стран.