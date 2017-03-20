В Лондонской национальной галерее злоумышленник повредил картину английского художника Томаса Гейнсборо "Утренняя прогулка", сообщает The Daily Mail.

Сотрудники музея и посетители задержали мужчину, который успел нанести две царапины на полотно острым предметом, предположительно отверткой. Вандал повредил слой краски, но холст остался целым.

Инцидент произошел днем 18 марта. По неподтвержденным данным, злоумышленник заявил, что у него бомба и он взорвет галерею. Задержанным оказался 63-летний Кит Грегори без определенного места жительства.

Полиция Лондона предъявила задержанному обвинение в умышленном причинении имущественного ущерба, передает Русская служба ВВС. Полотно после нападения сняли с экспозиции. Теперь реставраторам предстоит оценить нанесенный ему ущерб.

Картина "Утренняя прогулка" была написана Томасом Гейнсборо в 1785 году. Национальная галерея купила ее для своей экспозиции в 1954 году, заплатив 30 тысяч фунтов стерлингов.

FOTO: Vida Press