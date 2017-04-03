Могучие рейнджеры (Power Rangers)

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Режиссер: Дин Израэлайт

В ролях: Дакре Монтгомери, Наоми Скотт, АрДжей Сайлер, Луди Линь, Бекки Джи, Элизабет Бэнкс, Брайан Крэнстон, Билл Хейдер, Мэтт Шайвли, Коуди Кирсли

США, 2017, 124 мин.

Когда в этом году с кинематографом случились "Защитники" и "Викинг", казалось что всё – дно достигнуто. Долго ли, коротко ли, и со дна постучали. Постучал не кто-нибудь, а ностальгия из детства, имя которой "Могучие рейнджеры". В начале XXI века квинтет подростков в цветастых костюмах в местных краях популярен был не так сильно, как, скажем, черепашки-ниндзя, но свой след в юных сердцах всё-таки оставил. Да что там, сериал "Могучие рейнджеры" и по сей день крутят в Америке и Японии аж с конца прошлого века.

Уже после первого трейлера стало понятно, что у создателей фильма довольно приличный бюджет и совсем неприличный сюжет. Конечно, сериал о рейнджерах любят далеко не за драматургию, но на поверку оказывается, что зрителю пытаются продать блокбастер с бюджетом в 100 млн. долларов и качеством недалеко ушедшим от дешевого сериала. При этом из двух часов тягучей жвачки сюжета на экшн приходятся лишь последние 20 минут фильма.

Ну а первые полтора часа вам будут долго и нудно рассказывать, кто эти пять неудачников и как они дошли до жизни такой. Из всех актеров пятерку можно поставить лишь АрДжей Сайлеру – гик со странностями и хорошим чувством юмора, пожалуй, единственный, кто удачно создает настроение. Остальные четверо – унылые роли с такими же унылыми лицами, с которыми ваш ребенок даже плакат на стену постесняется повесить.

Шестой лузер – это главгадина в исполнении Элизабет Бэнкс, которая заслуживает отдельного упоминания. И смех, и грех: такая убогая и прямолинейная идиотия в голове Риты Репульсы творилась разве что в "лучших" образчиках 90-х. Про костюм лучше не говорить ничего – это надо видеть.

Окей, можно попробовать закрыть на это глаза, ведь все мы ждем того момента, когда лица и тела спрячут разноцветные костюмы и начнется разудалое веселье. Как бы не так! После того, как по глупому стечению обстоятельств наши герои находят некие артефакты, привыкают к новым суперсилам и получают соответствующую (весьма убогую, к слову) тренировку... нет, у них не получается трансформироваться в рейнджеров! Будьте любезны, наблюдайте за страданиями героев, их рефлексией и потугами на драму. До финального боя досидят либо дети, либо мазохисты. Но и здесь провал и плагиат: схватка радужных с големами цитирует первых "Трансформеров", а битва Мегазорда и Голдара – калька с финальной разборки то ли "Годзиллы", то ли "Тихоокеанского рубежа". Причем выполнено всё в разы хуже.

В итоге фильм напрочь промахнулся со своей целевой аудиторией. Снимали вроде как подростковый блокбастер про серьезные подростковые проблемы, однако на выходе получился слишком затянутый эпизод сериала с односложными диалогами, шуточками ниже пояса и с минимумом адриналина. Пожалейте и детей: перед нами один из главных претендентов на премию "Золотая малина".