Новый детективный роман известной канадской писательницы Луизы Пенни "Долгий путь домой" продолжает серию расследований старшего инспектора Армана Гамаша. Психологическая острота и динамизм повествования, присущие всем детективам Пенни в серии "Старший инспектор Гамаш"("Убийственно тихая жизнь", "Смертельный холод", Самый жестокий месяц" и др.), не позволят скучать даже искушенным поклонникам жанра.

После тяжелого ранения старший инспектор Арман Гамаш выходит в отставку и переезжает жить в деревню Три Сосны. Тихая размеренная жизнь, в которой нет места преступлениям и убийствам, вполне его устраивает. Однако и здесь ему не дают покоя. Соседка обращается к нему с просьбой разыскать ее мужа, художника Питера Морроу. Он уехал, чтобы разобраться в себе и своем творчестве, но обещал вернуться ровно через год. Прошли все сроки, а от Питера нет никаких известий. Призвав на помощь своего верного помощника Бовуара, Гамаш начинает новое расследование. Ему удается выяснить, что Питер успел объездить всю Европу, побывать в самых невероятных местах, но цель этих перемещений остается непонятной. Известно лишь, что за это время им написано несколько очень странных картин. Затем беглец вернулся в Канаду, и его следы затерялись в квебекской глуши. Жив ли он? А если нет, то не стал ли жертвой преступления?

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