Махинациями с продуктами питания человечество занимается с древнейших времен: дешевое выдается за дорогое, отбросы за деликатесы, вредное - за полезное. Производители еды идут на разные уловки, чтобы заработать как можно больше на доверчивых потребителях. И хорошо, если такие подделки оказываются безвредными: история знает немало случаев, когда их употребление приводило к летальному исходу. Включением в состав продуктов сомнительных ингредиентов не брезгуют даже всемирно известные пищевые концерны, что уж говорить о кустарных производителях.

Авторы книги рассказывают о множестве современных и проверенных временем способов фальсификации еды, а также о методах выявления обмана и возможностях противодействовать мошенникам.

Ричард Эвершед - профессор биогеохимии в Бристольском университете (Великобритания), исследователь, авторитетный специалист мирового уровня по выявлению мошенничества при производстве пищевых продуктов. Разработки его команды используются криминальной полицией, в том числе при расследовании убийств. Никола Темпл - биолог, эколог, автор множества научных статей. Активно сотрудничает с ведущими мировыми университетами и исследовательскими центрами.

Почему книга достойна прочтения:

вы узнаете, как изготовить поддельное яйцо, почти неотличимое от настоящего;

вам откроется целая Вселенная простых, средней сложности и очень хитроумных трюков, помогающих производителям еды обманывать вас ради большей наживы;

ваше критическое мышление после прочтения этой книги выйдет на совершенно иной уровень, вы начнете с большим подозрением относиться к тому, что вам пытаются продать, и научитесь распознавать подделки.

Попутно вы узнаете очень многое о разнообразных пищевых (и не очень) добавках.

"Одно из самых больших откровений, к которым мы пришли в процессе работы над этой книгой, заключается в том, что пищевое мошенничество представляет собой единое поле на многих уровнях, – отмечают авторы книги. - Можно столкнуться и с очевидно незаконными действиями (производство искусственного молока), и со вполне законными практиками, которые почему-то кажутся не очень порядочными (некоторые способы консервации фруктов). Скандалы могут быть связаны с относительно безвредной продукцией (вспомним о битвах миллиардеров за эксклюзивные вина), а могут обнажать смертельно опасные махинации (метиловый спирт в винах подешевле)".

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