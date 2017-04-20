В новом издании вышла интереснейшая книга Вольфганга Акунова "История Тевтонского ордена". Немецкому ордену Пресвятой Девы Марии, более известному у нас под названием Тевтонского (а также "Ливонского", никогда в истории не существовавшего), в российской историографии, беллетристике и кинематографии не повезло. С детства многим запомнилось выражение "псы-рыцари", хотя в русских летописях и житиях благоверных князей, например, в "Житии Александра Невского", этих "псов" именовали куда уважительней: "Божии дворяне", "слуги Божии", "Божии ритори", то есть "Божии рыцари".

При слове "тевтонский" у русского человека невольно напрашивается ассоциативный ряд - "Ледовое побоище", "железная свинья", "колыбель агрессивного прусско-юнкерского государства" и даже "предтеча германского фашизма". Что же на самом деле представляли собой "тевтоны"? Каковы их идеалы, за которые они готовы были без колебаний отдавать свои жизни? Пришла пора отказаться от штампов и попытаться трезво, без эмоций, разобраться, кто такие эти страшные "псы-рыцари, не похожие на людей". Квинтэссенцией мифов в отношении духовно-рыцарского ордена Пресвятой Девы Марии, может служить приведенный автором этой книги отрывок из известной детской книжки советских времен (успешно переиздающейся и поныне вполне себе в качестве учебника истории в стихах) "Наша древняя столица" Натальи Кончаловской:

"Там, куда заходит солнце

У балтийских берегов,

Были крепости ливонцев -

Наших западных врагов.

За подъемными мостами

В замках прятались они,

Латы с черными крестами

Надевали дни войны...

Был ливонский рыцарь страшен,

Занимался грабежом.

Плохо было людям нашим

За ливонским рубежом...

Враг-то, видно, чародей,

Не похожий на людей!

Уж не черт ли этот враг?

Не возьмешь его никак!..."

Нам как жителям в том числе бывших владений Тевтонского ордена особенно интересно узнать, так ли уж плохо жилось нашим предкам "за ливонским рубежом" и мог ли быть "чертом" рыцарь основанного в Святой Земле в конце XII века от Р.Х. "ордена братьев Немецкого госпиталя Пресвятой Девы Марии в Иерусалиме" (полное первое название ордена)?

Книга В. В. Акунова увлекательна (собственно, вся история Тевтонского ордена достойна пера Дюма), обильна фактическими материалами и, если не обращать внимания на некоторые эмоциональные пассажи автора, то данное исследование можно считать одним из самых интересных по данной теме среди работ российских авторов.

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