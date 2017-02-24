"14 февраля начались официальные продажи билетов, первый билет купила победительница Евровидения-2004 наша Руслана. По состоянию на 9.30 сегодняшнего дня продано 14 951 билет для 52 стран мира", — сказал он.

По его данным, 52% билетов были приобретены на Украине, а 48% — за рубежом. Больше всего продаж в Великобритании, Германии и России.

Отмечается, что самые дешевые билеты стоят €8 и дают возможность посетить репетицию, самые дорогие — €500 на финальное шоу в VIP-зону. При этом стоимость билетов на "Евровидение" на черном рынке достигает 40 тыс. грн (€1403 по текущему курсу), что превышает первоначальную цену в три-пять раз.

Полуфиналы "Евровидения" пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал — 13 мая.

Ранее сообщалось, что вторую партию билетов на музыкальный конкурс "Евровидение" в Киеве раскупили за пять минут. Первая партия была распродана за 40 минут.