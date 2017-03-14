Исполнитель Юрий Лоза убежден, что англоязычную песню Flame Is Burning, с которой Юлия Самойлова будет выступать на "Евровидении-2017", выбрала мафия, которая пытается продвигать чужую культуру за счет России. Об этом он заявил в беседе с "Лентой.ру".

"Я не знаю, кто конкретно отправляет туда нашу девочку с английской песней. Явно враги — не свои же отправляют", — подчеркнул Лоза. Он предложил отправить на конкурс певца с русскоязычной песней, и даже вызвался выступить вместо Самойловой.

"Только не надо ставить передо мной задачи победить, потому что победа ничего не дает", — предупредил певец.

В ноябре 2016-го Лоза уже предлагал выступить на музыкальном конкурсе. Он назвал одним из главных условий, при которых поедет на "Евровидение", то, что будет петь по-русски.