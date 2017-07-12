Телеканал HBO приступил к работе над адаптацией романа "Кто боится смерти" американской писательницы нигерийского происхождения Ннеди Окорафор. По данным Variety, исполнительным продюсером сериала стал автор литературной основы "Игры престолов" Джордж Мартин.

Накануне писательница сообщила в Twitter, что ее роман "Кто боится смерти" будет адаптирован для HBO, а Джордж Мартин дал согласие на участие в проекте. В руководстве канала пока никак не комментируют эту сделку.

Действие романа, отмеченного Всемирной премией фэнтези и рядом других наград, происходит в постапокалиптической Африке. "Народ Океке находится в рабстве у народа Нуру согласно законам Великой Книги. Естественно, процветает жестокость. Главная героиня романа Оньесонву-Эву - полукровка и волшебница. Она может менять обличье, повелевать стихиями и путешествовать в мире духов. И уже существует пророчество, что придет великая колдунья Эву, перепишет Великую Книгу и мир изменится", - говорится в анонсе.

Критики оценили "Кто боится смерти" как уникальную смесь научной фантастики и постапокалипсиса с фэнтези, романом взросления и феминистской драмой. Это первая книга Окорафор для взрослых читателей.

Ранее сообщалось, что Джордж Мартин, который никак не допишет свою серию "Песнь Льда и Пламени", лежащую в основе "Игры престолов", занялся экранизацией сериала по своей научно-фантастической новелле "Пронзающие мрак", а также работает над телепроектом под названием "Капитан Космос".