Об этом британский актер заявил в интервью журналу GQ. По словам Бойеги, ни одного темнокожего нет и в другой известной фэнтези-саге – "Властелин колец". "Я не хочу платить деньги за то, чтобы видеть на экране один и тот же типаж", — цитирует актера газета Evening Standard.

"Мы ежедневно встречаем разных людей разного происхождения и разных культур. Даже если ты расист, тебе приходится с этим жить", — заметил Бойега.

При этом, несмотря на то, что исполнители главных ролей в "Игре престолов" в основном принадлежат к белой расе, на самом делев сериале задействовано определенное количество темнокожих актеров.

По словам Джорджа Мартина, автора книг серии "Песнь льда и пламени", по которым снят сериал "Игра Престолов", мир, в котором происходит действие его произведений, отличается от Америки XXI века. Тем не менее писатель планирует включить больше персонажей других рас в планируемую к выходу следующую книгу саги, "Ветра зимы", пусть и не на главных ролях.

Мартин полагает, что создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэн Вайс в целом успешно справляются с включением персонажей разных рас и цветов кожи в сериал.