Однако Киноакадемия предприняла меры для того, чтобы досадная ошибка не повторилась в будущем. PwC ранее полностью взяла на себя ответственность за инцидент, признав, что именно из-за сотрудников компании первоначально "Лучшим фильмом" был объявлен мюзикл "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла, в то время как киноакадемики проголосовали за "Лунный свет" Барри Дженкинса. Ошибка была немедленно исправлена, но неприятный осадок по понятным причинам остался как у создателей обеих картин, так и у организаторов церемонии.

Начиная со следующего года за подсчет голосов и раздачу конвертов будут отвечать не два человека, как раньше, а три. При этом один из них будет знать победителя заранее, что позволит ему предупредить ведущего церемонии в случае ошибки.

Кроме того, за кулисами церемонии запретят пользоваться мобильными телефонами и любыми электронными устройствами. Ранее СМИ писали, что именно из-за увлеченности трансляцией шоу в своем Twitter сотрудник PwC Брайан Каллинан перепутал конверты.

Скандальный инцидент произошел 26 февраля, когда на церемонии "Оскара" в Лос-Анджелесе вручали статуэтку в главной категории "Лучший фильм года". Актер Уоррен Битти и актриса Фэй Данауэй, которым было предоставлено право назвать победителя, вскрыв конверт, объявили, что премия присуждена мюзиклу "Ла-Ла Ленд". Создатели картины поднялись на сцену, приняли награду и даже начали благодарственные речи, однако в этот момент организаторы заявили об ошибке, признав, что премия предназначалась драме "Лунный свет".

Как оказалось, в ошибке были виновны сотрудники PwC Брайан Каллинан и Марта Руиз, раздававшие конверты. Каллинан передал Битти и Данауэй конверт с именем победительницы в категории "Лучшая актриса" Эммы Стоун, сыгравшей в "Ла-Ла Ленде", которую чествовали до объявления главной номинации. Так как название фильма Дэмьена Шазелла было указано на карточке, его и объявили.

После инцидента Американская киноакадемия сообщила, что больше не будет привлекать Каллинана и Руиз для подсчета голосов при голосовании на премии "Оскар", однако из PwC в связи со скандалом их не уволили. Компания PricewaterhouseCoopers занимается рассылкой членам Американской академии киноискусств бюллетеней для голосования и последующим подсчетом голосов с 1934 года.